Le batteur des Rolling Stones Charlie Watts décède à 80 ans | Garage de pierre

Le batteur de renom et membre fondateur des Rolling Stones, Charlie Watts, est décédé ce mardi à l’âge de 80 ans à Londres. Cela a été annoncé par le groupe aux médias par le biais d’un communiqué, cependant, les causes de sa mort n’ont pas encore été révélées.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe avait déjà communiqué que le musicien ne serait pas en mesure de les accompagner lors de la prochaine tournée de concerts qui débute dans quelques semaines à peine et qu’il devait faire une pause en raison d’une récente intervention médicale.

Célèbre non seulement pour appartenir à l’un des groupes les plus grands et les plus célèbres de toute l’histoire, mais aussi pour avoir breveté un style particulier à la batterie, réticent à la spectaculaire, à la virtuosité excessive et aux arrangements inutiles. Il marchait avec les baguettes toujours au tempo et parait le juste et le nécessaire pour rehausser le thème. Aujourd’hui, nous avons perdu une légende du batteur. Repose en paix Charlie Watts.