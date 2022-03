Le batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins, est décédé à 50 ans

batteur de tous les temps Foo Fighters, taylor hawkins, vient de décéder à l’âge de 50 ans, confirmant sa mort dans un post sur le compte Twitter officiel du groupe. Selon des informations, le musicien a été retrouvé mort dans un hôtel du nord de Bogotá, en Colombie, où le groupe allait présenter un concert au Estéreo Picnic Festival. Les causes du décès n’ont pas encore été divulguées, mais les médias locaux assurent que dans l’hôtel où séjournait le groupe, un groupe de police judiciaire et de médecins légistes de la médecine légale est apparu, procédant à la levée respective du corps, bouclant l’endroit. La déclaration officielle de Foo Fighters se lit comme suit :

« La famille Foo Fighters est dévastée par la perte tragique et prématurée de notre bien-aimé Taylor Hawkins. Son esprit musical et son rire contagieux vivront avec nous pour toujours. Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et sa famille, et nous demandons que sa vie privée être traité avec le plus grand respect en cette période incroyablement difficile.

Avec la malheureuse nouvelle, les Foo Fighters ont également annoncé que toutes leurs présentations en Amérique du Sud sont annulées, le temps qu’ils se remettent et se remettent du coup dur de la perte de leur batteur, qui fait partie du groupe depuis sa création en 1994.

Le groupe était en tournée et s’était déjà produit dans les villes de San Isidro, en Argentine, et leur concert à Bogotá était prévu pour vendredi soir. Avant la présentation du groupe au Festival Estéreo Picnic, le compte Instagram officiel de l’événement a annoncé à ses participants l’annulation de Foo Fighters, précisant qu’en raison d’une situation médicale très grave, le groupe ne se produirait pas.

Oliver Taylor Hawkins est né à Fort Worth, Texas, en 1972, Hawkins et sa famille ont déménagé à Laguna Beach, Californie, en 1976. C’est là qu’il a grandi et joué dans le petit groupe Sylvia du sud de la Californie avant de rejoindre les chanteurs. Sas Jordan et Alanis Morissette en tant que batteur de tournée. Hawkins est devenu membre des Foo Fighters en 1997, après Dave Grohl et le batteur original William Goldsmith aurait eu une brouille. Hawkins était membre du gang depuis un quart de siècle.

Diverses personnalités du monde de la musique ont exprimé leurs condoléances pour le décès de Hawkis. Le membre de Rage Against the Machine et Audioslave, Tom Morello, il a écrit sur son Twitter, » Que Dieu vous bénisse Taylor Hakwins. J’ai adoré ton esprit et ton pouvoir rock imparable. Repose en paix mon ami. » Des groupes comme nickelback et The Smashing Pumpkins ils ont également exprimé leur douleur dans des déclarations sur les réseaux sociaux.