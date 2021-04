Le battement de poitrine des gorilles permet aux femelles, les rivaux connaissent leur taille sans les voir

09 avril 2021 09:47:35 IST

Un gorille de montagne se lève et frappe sa poitrine pour signaler un compagnon ou effrayer un ennemi, mais les tambours qui résonnent dans la forêt pourraient également révéler des détails sur leur physique, selon une étude publiée jeudi. Contrairement au croassement d’une grenouille ou au grondement d’un lion, le battement de poitrine du gorille de montagne est inhabituel car il ne s’agit pas d’une vocalisation mais plutôt d’une forme de communication physique qui peut être à la fois vue et entendue. Cet affichage – principalement par les mâles dos argentés qui se cognent la poitrine avec les mains en coupe – est considéré comme un moyen d’attirer les femmes et d’intimider les rivaux potentiels.

Mais les chercheurs voulaient savoir si le son du tambour, qui peut porter sur un kilomètre à travers la forêt tropicale, transmet également des informations sur le batteur de poitrine.

Ils ont observé et enregistré 25 gorilles de montagne mâles adultes surveillés par le Dian Fossey Gorilla Fund dans le parc national des volcans, au Rwanda et ont constaté que les plus gros gorilles produisaient des battements de poitrine avec des fréquences de crête plus faibles que les plus petits.

«En d’autres termes, les battements de poitrine sont un signal honnête de la taille du corps chez les gorilles de montagne», a déclaré Edward Wright, de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive, qui a dirigé l’étude.

Des recherches antérieures avaient montré que la taille compte pour les gorilles à dos argenté – les mâles plus gros sont plus dominants et ont un meilleur succès reproducteur que les plus petits, a-t-il déclaré. AFP.

Les scientifiques pensent que le fait de battre la poitrine peut permettre aux gorilles d’envoyer un signal qui permet à des partenaires ou rivaux potentiels de juger de leur taille même sans les voir.

« En tant que gorille mâle, si vous voulez évaluer la capacité compétitive d’un mâle rival, il peut être plus sûr de le faire à distance », a déclaré Wright.

Il a ajouté des recherches antérieures montrant que les mâles dominants plus grands dirigent des groupes avec plus de femelles adultes suggèrent que les femelles, qui sont connues pour se déplacer entre les bandes de gorilles, peuvent être influencées par la taille. Ces transferts sont généralement effectués en personne lorsque les groupes se rencontrent et que les hommes se cognent la poitrine pour annoncer leurs prouesses.

Mais Wright a déclaré que des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour montrer que les hommes et les femmes jugent réellement la taille du corps en écoutant les battements de la poitrine.

Puissance et force

Pour étudier la relation entre la taille des gorilles sauvages et la résonance de leurs tambours thoraciques, les chercheurs ont d’abord dû les mesurer – sans trop s’en approcher.

Pour ce faire, ils ont utilisé des lasers. En projetant deux faisceaux à une distance définie sur l’animal, puis en prenant une photo, les chercheurs pourraient utiliser les lasers comme échelle pour mesurer des zones de son corps.

Ils ont également dû être patients pour enregistrer les battements de poitrine du gorille, qui se produisent par courtes rafales environ une fois toutes les cinq heures.

« Vous devez être au bon endroit au bon moment », a déclaré Wright.

Mais quand ils l’étaient, dit-il, le son et le spectacle sont impressionnants.

«En tant qu’humain, vous avez définitivement le sentiment de puissance et de force», a-t-il déclaré.

En fin de compte, les chercheurs ont pu utiliser des enregistrements de 36 coups de poitrine réalisés par six des hommes pour mesurer leur durée, le nombre de battements et les fréquences audio et les comparer à leur taille corporelle.

L’étude, publiée dans la revue Rapports scientifiques, ont trouvé une corrélation entre la taille de l’animal et la fréquence sonore du son du tambour, mais n’ont détecté aucun lien avec la durée pendant laquelle ils ont passé à battre la poitrine ou le nombre de battements.

Il a également trouvé « une quantité significative de variation » dans les battements de poitrine des différents mâles, a déclaré Wright.

Mais chaque gorille n’a pas beaucoup varié son style de tambour, a-t-il dit.

« Cela laisse entendre que les battements de poitrine peuvent avoir des signatures individuelles, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour examiner cela », a-t-il déclaré, ajoutant que certains collègues sur le terrain disent qu’ils peuvent deviner quel dos argenté bat la poitrine juste à partir du son.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂