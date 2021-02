Le Batman va croiser avec la série Gotham PD de HBO Max

Warner Bros. va grand sur Le Batman, avec le monde de The Dark Knight prêt à s’étendre bien au-delà des exploits du super-héros sur grand écran. Le prochain film de Matt Reeves reçoit un lien sur petit écran basé autour du département de police de Gotham City, Gotham PD, et maintenant, le chef du contenu de HBO, Casey Bloys, a fourni des explications sur la façon dont l’émission s’intégrera dans la franchise, taquinant même l’implication de visages célèbres de DC tels que Jim Gordon.

« C’est l’idée. Matt Reeves est évidemment un producteur sur Gotham City PD. Nous ne voulons pas réserver des personnages uniquement pour des films ou pour la télévision. Il devrait y avoir une sorte de fluidité entre eux. C’est donc l’idée. Je veux dire, nous sommes à un stade très précoce sur ce point. Donc, je ne veux pas suggérer qu’un seul personnage le sera. Mais oui, c’est, d’une manière générale, c’est l’idée qu’il y aura un croisement. «

Bien qu’il semble peu probable que Le Batman Robert Pattinson apparaîtra comme le Caped Crusader, ou même l’alter ego Bruce Wayne d’ailleurs, il semble très plausible que Jeffrey Wright puisse figurer dans des apparitions en camée en tant qu’allié de Batman Jim Gordon. Cela pourrait bien sûr aussi amener des personnes comme The Penguin et Catwoman à faire ce qu’elles font de mieux, ce qui obligerait les meilleurs de Gotham à les retrouver.

Bien que les détails spécifiques du tracé Gotham PD rester secrète, la série se déroulera au cours de la première année d’opérations de Batman et se concentrera sur la corruption à Gotham City. Divers rapports et détails révélés lors du dernier DC Fandome ont également révélé que l’émission se concentrera sur un officier corrompu du GCPD et la bataille pour son âme.

Gotham PD a été créé par Terence Winter, bien qu’il ait quitté le projet le 17 novembre 2020. Depuis le départ de Winter, Joe Barton (Humains, Fille / Haji) a été sélectionné comme nouveau showrunner pour le prochain projet DC. Le Batman Le réalisateur Matt Reeves est également à bord en tant que producteur clé, la série étant commandée directement en série et devant sortir sur HBO Max. Avec Gotham PD étant placé dans le même univers que Le Batman, attendez-vous à ce que la série soit drapée de la même influence noire.

Le Batman pendant ce temps, il reprend avec un jeune Bruce Wayne, découragé par le manque d’impact qu’il a sur la criminalité à Gotham lorsque soudainement une série de meurtres se produisent aux mains de The Riddler. Emmené sur un chemin qui révélera de sombres secrets sur ses parents, Bruce est obligé de faire face à la corruption qui se déroule dans l’ombre de sa ville, tout en essayant d’attraper The Riddler avant qu’il ne tue à nouveau.

Principe La star Robert Pattinson se présente comme le chevalier noir, avec le reste de la distribution, y compris Zoë Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Riddler, Colin Farrell comme Penguin, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, John Turturro comme Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson et Jeffery Wright comme commissaire Gordon. Le Batman Le tournage devrait se terminer en mars et sortir en salles le 4 mars 2022 après plusieurs retards.

Gotham PD n’est qu’une des nombreuses retombées futures de DC prévues pour HBO Max, avec le réalisateur James Gunn La brigade suicide recevant déjà un Pacificateur série avec John Cena. Cela nous vient grâce à The Wrap.

Sujets: The Batman, Batman, Gotham PD, HBO Max, Streaming