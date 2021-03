Le Batman termine officiellement le tournage avec une dernière photo de tournage

C’est une enveloppe sur Le Batman. S’adressant à Twitter, le réalisateur Matt Reeves a révélé que le film en était à son dernier jour de tournage avec une image de certains éléments de l’ensemble placés dans une poubelle, y compris un clapboard, un valentine et un dossier de preuves. Le hashtag #LastDay révèle que le tournage se termine comme prévu, confirmant les rapports récents selon lesquels Le Batman se terminerait en mars.

C’est certainement une belle journée pour tout le monde Le Batman l’équipe, car obtenir le tournage du film a été assez laborieux. Il devait initialement sortir en juin, mais la pandémie de 2020 a entraîné plusieurs retards de production importants. Cela inclut Pattinson lui-même ayant reçu un diagnostic de Covid-19 lors du tournage du film. La photographie principale a commencé en janvier 2020, prenant bien plus d’un an à Reeves, aux acteurs et à l’équipe pour atteindre le dernier jour de tournage.

Le Batman se déroulera tôt dans la carrière de lutte contre le crime de Bruce Wayne en tant que Dark Knight. En plus d’explorer la corruption qui sévit à Gotham City et comment elle pourrait être liée à sa propre famille, Batman doit également faire face à un nouveau tueur en série qui se moque de Batman et du GCPD avec des énigmes laissées sur les lieux de ses crimes.

«Écoutez, j’aime Batman», a déclaré Reeves à DC FanDome l’année dernière, expliquant pourquoi il a pris le projet. «À moi, pour raconter une version de Batman où, encore une fois, il ne s’agissait pas de la façon dont il est devenu Batman, mais des débuts de la façon dont il est Batman. lui devenant ce que nous savons tous de lui et le voyons sous de nouvelles formes. J’avais l’impression que c’était une façon de faire quelque chose qui n’avait pas été fait. Et c’était vraiment ce que j’étais excité de pouvoir faire dans cette itération. «

Avec Pattinson dans le rôle principal de Bruce Wayne, Le Batman met également en vedette Zoe Kravitz comme Selina Kyle, Paul Dano comme Riddler, Colin Farrell comme Oswald Cobblepot, John Turturro comme Carmine Falcone, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Jeffrey Wright comme commissaire James Gordon. Peter Sarsgaard, Jayme Lawson et Barry Keoghan sont également à l’affiche. Matt Reeves réalise à l’aide d’un scénario co-écrit par Reeves et Peter Craig.

En août dernier, Reeves a publié une bande-annonce de The Batman en utilisant les images qui avaient été tournées avant les retards de production. Il a révélé Pattinson en action, avec Batman se présentant comme « vengeance » avant de frapper un pauvre criminel sans pitié, avec un coup d’œil à plusieurs autres personnages et même à la Batmobile. Le teaser a été plutôt bien accueilli par les fans de DC, augmentant de manière exponentielle l’excitation des gens pour la sortie du film.

Pour Homme chauve-souris fans, ce ne sera pas le seul film à attendre de Warner Bros.Michael Keaton et Ben Affleck sont tous deux prêts à reprendre leurs versions respectives du super-héros dans Le flash film. Il a également été rapporté que Warner Bros développerait deux Homme chauve-souris franchises de films, donc en plus de plus de films mettant en vedette Pattinson dans le rôle, nous pourrions voir plus de Dark Knight dans le DCEU.

Le Batman sortira en salles le 4 mars 2022, soit un peu moins d’un an. De nombreux fans avaient déjà commencé le compte à rebours avec un an avant sa sortie. Cela n’a pas été une attente facile, mais espérons que cela en vaut la peine. Nouvelles de Le Batman l’emballage nous vient de Matt Reeves sur Twitter.

