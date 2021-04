Le Batman prend place sur Terre-2, le Superman de JJ Abrams le rejoindra-t-il?

Alors que DC et Marvel s’orientent vers l’exploration de l’idée d’un multivers cinématographique, il a été confirmé dans un rapport récent que le réalisateur Matt Reeves ‘ Le Batman sera défini dans Earth-2 de DCEU. Une Terre alternative qui sera familière aux fans de bandes dessinées, cela place le Dark Knight de Robert Pattinson dans un univers complètement séparé de celui de Ben Affleck (quelque chose qui avait déjà été supposé). Le Batman pour façonner son propre monde loin de l’idée d’un univers partagé.

Bien sûr, Le Batman pourrait potentiellement un jour croiser avec les goûts de Wonder Woman de Gal Gadot et le reste de la Ligue de justice un peu comme dans les pages de bandes dessinées DC.

Ce même rapport affirme également que, bien que Le Batman sera seul dans Earth-2, DC prévoit que ses prochains films et émissions partageront le même univers. Les nouvelles qui Le Batman se déroule sur Terre-2 loin du reste du DCEU est une confirmation supplémentaire que le studio s’oriente vers l’exploration de l’idée d’un multivers, ce qui conduira sans aucun doute à toutes sortes de folies dans les films de bandes dessinées.

DC’s Earth-2 sera familier aux fans du matériel source de la bande dessinée, étant apparu pour la première fois dans les années 60 comme un moyen d’établir le concept d’un multivers dans le mythe de DC. Il devrait également être familier aux fans des émissions DC de The CW, avec Earth-2 faisant des apparitions dans des domaines tels que Flèche et Le flash.

Le Batman sera évidemment le début d’un univers partagé Earth-2, avec un spin-off sur petit écran déjà prévu autour du département de police de Gotham City, Gotham PD, avec l’intention de croiser des personnages de la sortie sur grand écran de Pattinson, y compris Jeffrey Wright en tant qu’allié de Batman Jim Gordon. Où est Joaquin Phoenix Joker s’inscrit dans la procédure, tout le monde devine …

Regarder au-delà Le Batman, il y a eu des rumeurs persistantes selon lesquelles JJ Abrams et Ta-Nehisi Coates Redémarrage de Superman sera défini dans le DCEU, mais avec la nouvelle que Earth-2 est mis en jeu, il est très possible que Le Batman et le nouveau Superman sera situé dans le même univers alternatif. Ceci est en outre soutenu par l’autre rumeur en cours entourant Abrams ‘ Superman, qui prétend qu’un acteur noir est recherché pour le nouvel homme d’acier. Cela devrait avoir des cloches dans la tête des fans de DC, car Earth-2 est connue comme la maison de Val-Zod, l’un des derniers Kryptoniens de son univers et le deuxième à utiliser le manteau de Superman.

Avant l’une de ces manigances multiverses, le public attend toujours la sortie de Le Batman, qui suit les débuts du Caped Crusader et se concentre sur un jeune Bruce Wayne découragé par le manque d’impact qu’il a sur la criminalité à Gotham. Soudainement, Batman est plus que jamais nécessaire lorsqu’une série de meurtres se produisent aux mains de The Riddler. Emmené sur un chemin qui révélera de sombres secrets sur ses parents, Bruce est obligé de faire face à la corruption qui se déroule dans l’ombre de sa ville, tout en essayant d’attraper The Riddler avant qu’il ne tue à nouveau.

Après une série de retards dans la situation mondiale actuelle, le réalisateur Matt Reeves a récemment confirmé que Le Batman a enfin terminé le tournage, le film devant sortir le 4 mars 2022.

Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

Sujets: The Batman, Superman