Le Batman est un chef-d’œuvre selon le réalisateur de Venom 2 Andy Serkis

Le Batman Star Andy Serkis a taquiné la prochaine sortie de DC, la décrivant comme un « chef-d’œuvre ». L’acteur, qui fera à nouveau équipe avec Guerre pour la planète des singes réalisateur Matt Reeves, déclare qu’il lui est interdit de discuter Le Batman dans les moindres détails, en particulier en ce qui concerne son personnage, le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, mais pense que Reeves a créé un autre classique du cinéma.

« Écoutez, je ne peux vraiment pas répondre à des questions sur Le Batman, mais je vais vous dire que c’était fantastique d’être réuni avec Matt Reeves, [producer] Dylan Clark et [VFX supervisor] Dan Lemmon des films des singes. Nous avons passé un très bon moment à le faire, et quand il arrivera finalement à l’écran, Matt Reeves aura fait un autre film chef-d’œuvre parce qu’il y est tellement investi. Mais oui, on m’a interdit, expressément interdit, de parler d’Alfred. (Des rires.) »

Serkis a travaillé sous la direction de Matt Reeves tout au long de la récente trilogie préquelle de Planet of the Apes, une trilogie qui a réussi à être bien meilleure que ce à quoi on s’attendait, et qui s’est rapidement imposée comme un triomphe moderne sur grand écran. Serkis rejoint à nouveau Reeves dans le cadre de la distribution d’ensembles empilés recrutés pour Le Batman, avec l’acteur abandonnant son costume de capture de mouvement au profit d’un costume ordinaire (et probablement d’une moustache) en tant qu’Alfred, le majordome emblématique et mentor de Bruce Wayne de Robert Pattinson.

Alfred Pennyworth fait partie de la tradition de Batman depuis le début, le personnage étant joué à l’écran par une multitude d’acteurs talentueux, notamment Michael Gough, Michael Caine et Jeremy Irons. Alors, Serkis ressent-il la pression de suivre de tels grands du cinéma ? « Non, » dit-il en riant.

Alors qu’il est interdit à Serkis de discuter du rôle d’Alfred dans Le Batman, le directeur de la photographie Greig Fraser a précédemment révélé que le film mettrait l’accent sur la relation entre Batman et son fidèle majordome. « C’est un film basé sur des personnages sur les personnages, sur le personnage d’Andy Serkis et le personnage de Robert Pattinson », a révélé Fraser l’année dernière. « C’est un très bon script, comme tous les scripts de Matt, il est très bon, très bien pensé. »

Détails de l’intrigue plus spécifiques entourant Le Batman sont gardés secrets pour le moment, mais le film a été décrit comme une histoire axée sur le noir qui incorporera plus fortement les compétences légendaires de détective du Caped Crusader. L’histoire telle qu’elle se présente semble se concentrer sur un jeune Bruce Wayne au cours de sa deuxième année de lutte contre le crime. Bruce est découragé par le manque d’impact qu’il a sur la criminalité à Gotham lorsqu’une série de meurtres se produit soudainement aux mains de The Riddler. Mené sur un chemin qui révélera de sombres secrets sur ses parents, Bruce est obligé de faire face à la corruption qui se déroule dans l’ombre de sa ville, tout en essayant d’attraper The Riddler avant qu’il ne tue à nouveau. Jeffrey Wright dit également que c’est un Gotham pas comme les autres.

Le Batman La sortie est prévue aux États-Unis le 4 mars 2022, après avoir été retardée deux fois par rapport à la date initiale de juin 2021 en raison des changements de circonstances mondiales. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

https://www.slashfilm.com/623866/andy-serkis-says-the-batman-will-be-another-matt-reeves-masterpiece/?utm_source=facebook.com

Sujets : Le Batman