Le Batman devrait ouvrir avec un week-end de 150 millions de dollars

Il y a beaucoup d’attentes pour le prochain film de super-héros de Robert Pattinson Le Batman apportant de sérieuses ventes de billets à son arrivée dans les cinémas début mars et les premières estimations de Box Office Pro ont maintenant prédit un chiffre de 150 millions de dollars pour le week-end d’ouverture prévu. À titre de comparaison, cette prédiction met le film en ligne avec des goûts de Capitaine Marvel, qui est sorti vers mars en 2019 et bien au-dessus de nombreuses versions de 2021 telles que Veuve noire et d’autres films Marvel à l’exception de Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Depuis l’annonce du film, et plus important encore de son acteur principal, l’opinion publique sur le choix de Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne et de son alter ego combattant le crime a considérablement changé, l’anticipation du film grandissant à chaque nouveau clip et sortie de la bande-annonce. Le film figure désormais parmi les meilleurs revenus attendus de 2022 et a réussi à faire taire de nombreux opposants avant même que le film n’ait eu sa première. Grâce aux nombreux partages sur les réseaux sociaux et aux commentaires ultérieurs, il y a clairement un grand amour pour ce qui a été vu jusqu’à présent de la vision de Pattinson sur le Dark Knight.

Où est Christopher Nolan Trilogie du chevalier noir a donné à Batman une histoire d’origine, comme l’ont fait de nombreuses grandes itérations précédentes, Matt Reeves a spécifiquement évité d’inclure tout type de séquence d’origine car il pense que cela a déjà été fait trop de fois. Au lieu de cela, avoir une itération beaucoup plus ancienne du personnage dans sa carrière semblait être quelque chose de plus intéressant à faire. Il a précédemment déclaré: «Nous l’avons vu trop de fois. J’ai senti que c’était la meilleure version de l’histoire que nous pouvions faire pour justifier d’avoir un autre Batman. Il faut toujours avoir une raison, et depuis le début c’était ma mission. »

Il y a beaucoup d’ambition dans Le Batman, avec un casting de nombreux visages familiers de la tradition de Batman, notamment Catwoman, The Riddler, The Penguin, Carmine Falcone et plus encore. Trouver du temps à l’écran pour que chacun d’entre eux ait un coup de fouet est quelque chose qui a permis au film d’avoir une durée de 176 minutes, ce qui en fait le plus long film de Batman jamais mis sur grand écran. Bien que cela donne clairement à Reeves beaucoup de place pour raconter l’histoire qu’il voulait, certains pensent que la durée épique pourrait nuire au film en limitant le nombre de projections qu’un cinéma peut projeter chaque jour. Cependant, aucune sortie concurrente n’arrivant la même semaine, il est peu probable qu’elle ait un impact trop négatif sur le film.





Quand il s’agit de ça, Le Batman non seulement le succès de lui-même repose dessus, mais potentiellement le gros investissement que Warner Bros. a mis dans les deux émissions dérivées prévues et les suites potentielles qu’il a prévues pour l’avenir. Étant donné le choix de limiter le temps d’exécution ou de raconter un récit détaillé, complexe et complet qui incitera le public à investir dans la nouvelle version du Caped Crusader, il est clair quelle option Reeves choisirait à chaque fois.





