Le Batman devient sanglant et brutal dans Alon Chou et BossLogic Poster

Avec la sortie de Le Batman dans une semaine seulement, une nouvelle affiche brutale et sanglante pour le film DC taquine Robert Pattinson et son impitoyable Dark Knight. Conçu par Alon Chou en collaboration avec BossLogic, l’affiche sombre et époustouflante montre dur Le Batman frappera le crime à Gotham City et résume parfaitement la rage qui anime sa vendetta costumée.

L’affiche est l’un des meilleurs exemples à ce jour de cette dernière version des méthodes de Batman et apporte l’aveu de la star Robert Pattinson que Bruce Wayne aime battre les criminels en bouillie.

« Je l’imaginais ainsi dès la répétition du premier combat, je trouvais ça plus drôle : quelque chose en lui voulait juste égorger le mec ! Je me suis dit que s’il passe ses nuits à courir après des criminels, c’est impossible qu’il ne le fasse pas prendre du plaisir », a expliqué Pattinson. « Il souffre et c’est un désir qui le submerge. Et à force de cogner, son esprit s’éclaircit, il se calme, il atteint un état proche de la plénitude. Je suis sûr que dans cette première se battre, il parvient à se convaincre que tous les gars devant lui sont ceux qui ont tué sa mère (Rires.) Et donc ça lui permet d’évacuer toute sa rage. »

Le Batman introduira une version du personnage au début de sa carrière de super-héros, plongeant le public dans la deuxième année de lutte contre le crime de Bruce Wayne, plutôt que de raconter à nouveau son origine. Traquer les rues et semer la peur dans le cœur des criminels a conduit Bruce Wayne dans l’ombre de Gotham City. Bien qu’il ait réussi à trouver des alliés, notamment James Gordon de Gotham PD, parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de premier plan de la ville, le justicier solitaire a du mal à avoir l’impact qu’il désire.

Lorsqu’un tueur nommé The Riddler commence à cibler l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre une foule de noms familiers de sa tristement célèbre galerie de voyous tels que Selina Kyle AKA Catwoman, Oswald Cobblepot AKA The Penguin et le chef de la mafia Carmine Falcone. Alors que les preuves commencent à se rapprocher de chez eux et que l’ampleur des plans de l’agresseur devient claire, Batman doit nouer de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice à l’abus de pouvoir et à la corruption qui sévissent depuis longtemps à Gotham City.

Premières réactions pour Le Batman ont déjà commencé à faire leur chemin en ligne, avec des mots tels que « captivant » et « euphorique » utilisés pour décrire le film de bande dessinée du réalisateur Matt Reeves. Certaines réactions ont également médiatisé la performance centrale de Robert Pattinson, affirmant que l’acteur « sera votre nouveau Batman préféré ».

Réalisé par Matt Reeves, qui a écrit le scénario avec Peter Craig, Le Batman étoiles Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis et Colin Farrell. Le Batman devrait ouvrir dans les salles à partir du 2 mars 2022 et sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures.





