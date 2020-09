Le Batman arrête le tournage en raison du COVID-19 positif de Robert Pattinson

“Le Batman“a choqué le monde entier il y a quelques jours avec une bande-annonce montrant que Robert Pattinson il allait avoir beaucoup à dire en tant que nouveau Dark Knight. Il ne nous a pas fallu longtemps pour avoir une version 4K de ce petit métrage pour donner envie de voir le retour de la figure de Bruce Wayne ne faire qu’augmenter, même si malheureusement toute la planification actuelle du film risque de finir par être retardée.

Robert Pattinson, séparé de l’équipe Batman après avoir contracté un coronavirus

La raison en est que, comme indiqué le moyen Salon de la vanité en exclusivité, Robert Pattinson, qui sera chargé de jouer lui-même le personnage de la justice dans “The Batman”, a été testé positif au COVID-19. La vérité est que ce reportage a commencé par la nouvelle qu’un membre du tournage avait en effet été infecté par la maladie qui a marqué ce 2020, même si ce n’est que quelques heures plus tard qu’il a été confirmé qu’il était le même protagoniste du film. qui avait «absorbé» le virus.

Compte tenu des circonstances, le producteur de “The Batman” n’a pas tardé à publier un message par lequel il a assuré que la personne affectée est isolée, comme requis par le protocole d’infection à coronavirus. En ce sens, il ne semble pas que, pour le moment, un autre cas ait été détecté parmi les membres du tournage, mais logiquement, ce ne sera pas quelque chose qui pourra être signalé en toute sécurité tant que les tests nécessaires ne seront pas effectués et, en même temps, que la période s’écoulera. incubation pertinente.

En fin de compte, nous nous souviendrons que le grand méchant du film sera Enigma et que ce sera un Batman différent, avec un visage plus abattu que d’habitude, et une cruauté surhumaine. Le film Il sortira le 1er octobre 2021.

