Le Batman apportera des changements à la relation entre Alfred et Bruce Wayne, déclare Andy Serkis

Avec la sortie de Le Batman dans moins d’une semaine, Andy Serkis a offert un aperçu de la relation entre son itération du majordome Alfred Pennyworth et Bruce Wayne de Robert Pattinson. S’adressant à Digital Spy, Serkis a révélé que Le Batman adoptera une approche très différente du lien entre Alfred et Bruce par rapport à celle à laquelle le public est habitué, évitant la dynamique père-fils plus familière.

« C’est un ancien soldat. Il a travaillé pour les services secrets, mais une chose qu’il n’est pas, c’est qu’il est père ou possède la boîte à outils émotionnelle pour être père. C’est vraiment ce qui est au cœur de ce récit de l’histoire de notre version de leur relation et je suis reconnaissant que ce soit une nouvelle vision, vraiment. »

Jusqu’à présent sur grand écran, Alfred a toujours été en quelque sorte un parent de substitution pour Bruce, Michael Caine et Christian Bale prenant notamment en charge la relation du personnage, consolidant cette idée. Mais ça sonne comme Le Batman Le réalisateur Matt Reeves vise à créer quelque chose de différent, avec Andy Serkis soulignant les antécédents d’Alfred en tant que soldat : ​​quelque chose qui se traduira sans aucun doute par un lien plus enseignant/étudiant en ce qui concerne les activités de Bruce en tant que Batman.

En plus de lui apprendre les tactiques de guerre et la meilleure façon de battre les criminels en bouillie, des choses qui seront très utiles alors que Bruce Wayne tente de contrecarrer le crime à Gotham City, Serkis suggère qu’Alfred aura du mal et sera extrêmement dépassé lorsque Bruce Wayne enlève le masque et l’armure et a besoin d’aide sur tout type de niveau émotionnel.

Batman explorera la deuxième année sous le capot du super-héros DC





Le Batman introduira une version de The Dark Knight deux ans dans sa vie nocturne de traque dans les rues et de semer la peur dans le cœur des criminels, ce qui a conduit Bruce Wayne profondément dans l’ombre de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance, Alfred Pennyworth et James Gordon parmi eux, le justicier solitaire s’est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.





Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices énigmatiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle alias Catwoman, Oswald Cobblepot alias le pingouin, Carmine Falcone, et Edward Nashton alias le Riddler. Alors que les preuves commencent à se rapprocher de chez eux et que l’ampleur des plans de l’agresseur devient claire, Batman doit nouer de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice à l’abus de pouvoir et à la corruption qui sévissent depuis longtemps à Gotham City. La relation entre Alfred et Bruce Wayne ne sera pas le seul changement apporté à The Batman, le film agissant comme une histoire d’origine pour les méchants plutôt que pour le héros titulaire.

Réalisé par Matt Reeves, qui a écrit le scénario avec Peter Craig, Le Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne AKA Batman aux côtés de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis et Colin Farrell. Le Batman devrait sortir en salles le 4 mars.





