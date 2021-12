Le Batman a obligé Zoë Kravitz à étudier nos fougueux amis félins pour le rôle de Catwoman

Mars approche à grands pas ! Bientôt on verra Le Batman, en tant que croisé capé, Robert Patttinson, fait équipe avec Zoë Kravitz prenant le manteau de Catwoman pour lutter contre le Riddler joué par l’insaisissable (au moins dans les bandes-annonces !) Paul Dano. Kravitz s’est ouvert, détaillant les recherches qui ont contribué à la physicalité du rôle.

En travaillant avec le coordinateur des cascades Rob Alonzo, ils ont identifié les caractéristiques félines par excellence qui ont aidé Kravitz à s’immerger dans le rôle emblématique. « Nous avons regardé les chats et les lions et comment ils se battent », a déclaré Kravitz à Empire dans le nouveau Le Batman problème, « et parlé de ce qui est réellement possible quand vous êtes ma taille, et Batman est tellement plus fort que moi. Quelle est ma compétence ? C’est rapide et délicat. Nous avons donc fait un travail au sol vraiment intéressant qui incorporait différents types de combat arts et capoeira et une sorte de mouvement félin, semblable à une danse.

« [Rob] » n’essaie pas seulement de faire un tas de backflips impressionnants qui ne seraient pas possibles pour cette personne, et il prend en compte où nous en sommes dans l’histoire et où les personnages sont émotionnellement « , explique Kravitz. » C’était donc le cas. vraiment amusant de travailler à partir de cet endroit. » Si vous n’avez pas encore vu la bande-annonce, profitez-en !

« C’est une histoire d’origine pour Selina », poursuit-elle. « Donc, c’est le début pour elle de découvrir qui elle est, au-delà de quelqu’un qui essaie de survivre. Je pense qu’il y a beaucoup d’espace pour grandir et je pense que nous la regardons devenir ce que j’en suis sûr sera la femme fatale. »

Le synopsis officiel se lit comme suit : « De Warner Bros. Pictures vient Matt Reeves » Le Batman, avec Robert Pattinson dans le double rôle du détective justicier de Gotham City et de son alter ego, le milliardaire reclus Bruce Wayne. Aux côtés de Pattinson (Principe, Le phare) comme les personnages célèbres et infâmes de Gotham sont Zoë Kravitz (De gros petits mensonges, Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald) en tant que Selina Kyle ; Paul Dano (Amour & Miséricorde, 12 ans d’esclavage) en tant qu’Edward Nashton ; Jeffrey Wright (Pas le temps de mourir, Westworld) en tant que James Gordon du GCPD ; John Turturro (le Transformateurs cinéma, Le complot contre l’Amérique) en tant que Carmine Falcone ; Peter Sarsgaard (Les sept magnifiques, Interrogatoire) en tant que Gotham DA Gil Colson ; Jayme Lawson (Adieu Amor) en tant que candidate à la mairie Bella Reál; avec Andy Serkis (le Planète des singescinéma, Panthère noire) comme Alfred ; et Colin Farrell (les messieurs, bêtes fantastiques et où les trouver) comme Oswald Cobblepot.





« Matt Reeves (La planète des singes franchise) réalisé à partir d’un scénario de Reeves & Peter Craig, basé sur des personnages de DC. Batman a été créé par Bob Kane avec Bill Finger. Dylan Clark (le Planète des singes films) et Reeves a produit le film, avec Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo et Simon Emanuel en tant que producteurs exécutifs.

« L’équipe créative en coulisses du réalisateur comprenait le directeur de la photographie nominé aux Oscars Greig Fraser (Dune, Lion); Reeves Planète des singes le chef décorateur, James Chinlund, et le monteur, William Hoy ; rédacteur en chef Tyler Nelson (Souvenir); et la costumière oscarisée Jacqueline Durran (1917, Petite femme, Anna Karénine). La musique est du compositeur oscarisé Michael Giacchino (l’actuel Homme araignée, Monde Jurassique et Guerres des étoiles cinéma, En haut). »





Le Batman est actuellement prévu pour sortir en salles le 4 mars 2022.





La bande-annonce n ° 2 de Batman 4K offre un regard saisissant sur les débuts de Dark Knight de Robert Pattinson Le public peut désormais profiter de la nouvelle bande-annonce pleine d’action de The Batman en 4k net et époustouflant.

