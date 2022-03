Le Batman a battu un record au box-office et est passé à un autre grand succès de DC

in

Bandes dessinées DC

Le film mettant en vedette Robert Pattinson et réalisé par Matt Reeves a réussi une somme importante au box-office et a laissé derrière lui un autre grand succès de DC.

©IMDBhomme chauve-souris

homme chauve-souris Il s’est avéré être une agréable surprise pour les adeptes du Dark Knight qui l’ont choisi comme l’un des grands succès jusqu’à présent en 2022. Le film montre une version du héros qui est plongé dans l’obscurité et fait face à un méchant qui a une obsession. avec la chauve-souris de Gotham : The Riddler. Il est également temps, dans les trois heures que dure le film, de présenter Alfred, James Gordon, Le Pingouin et Catwoman.

Robert Pattinson stars dans le film qui est un succès au box-office et a atteint 340,9 millions de dollars à l’international et 331,9 millions de cette monnaie aux États-Unis, pour un total de 672,8 millions de dollars en temps de pandémie. Pas mal pour le Dark Knight ! la bande de Matt Reeves a levé 25,3 millions de dollars le week-end dernier dans le nord du pays.

Le Batman est un succès commercial

De cette façon, le film Bat Man a réussi à surpasser la première de Ligue des Justiciers qui en 2016 a ajouté un total de 657,9 millions de dollars. Cependant, dans ce cas, le film de l’ensemble des héros de la Univers étendu DC n’a pas reçu de bonnes critiques comme cela s’est passé avec homme chauve-souris. Souvenons-nous: Joss Whedon remplacé Zack Snyder filmer cette aventure, la modifier complètement et présenter un film voué à l’échec.

homme chauve-souris doit encore ajouter plus de dollars pour égaler les succès de DC Comics qui sont venus au cinéma à l’époque pré-pandémique comme ils l’étaient Wonder Woman (822 millions de dollars), Batman v Superman : L’aube de la justice (873,6 €), Chevalier noir (1000 €), joker (1007 €), Le chevalier noir se lève (1008 €) et Aquaman (1140 €). Dans d’autres circonstances, nous pensons que le film mettant en vedette l’acteur de crépuscule Je compléterais cette liste.

Les chiffres de cette entrée de l’homme chauve-souris ajouté à la grande première du film mettant en vedette Sandra Bullock, Cité perdue, montrent que le monde a décidé de retourner dans les salles de cinéma malgré la pandémie et c’est une tendance saine étant donné que les chiffres actuels de COVID-19 sont contrôlés. Les films de 2022 peuvent s’attendre à de solides performances au box-office !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂