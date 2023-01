Le Batman 2 a déjà commencé le développement, dit Matt Reeves

Directeur de »homme chauve-souris », Matt Reeves, a confirmé que la suite du film est actuellement en plein développement. Depuis que James Gunn Oui Pierre Safran Avec de nombreux projets DC annulés pour redéfinir le nouvel univers, de nombreux fans se sont demandé si » The Batman 2 » continuerait son développement.

Face à ces doutes, Reeves a confirmé dans une interview que lui et mattson tomlin, avec qui il a travaillé sur le scénario de ‘The Batman’, sont vraiment « immergés » dans le projet. Il a également confirmé que Robert Pattinson reprendra son rôle de Dark Knight et est ravi de travailler à nouveau avec l’acteur.

« Nous sommes dedans et Mattson et moi écrivons, et c’est vraiment excitant, et je suis très excité par ce que nous faisons », a déclaré Reeves. « Je suis très excité de faire ça avec Rob. Je pense que c’est une personne et un acteur tellement spécial. »

Au début, » The Batman » a été conçu à l’origine pour faire partie de l’univers DC, cependant, Reeves ne voulait pas qu’il en soit ainsi. Le réalisateur a révélé qu’il avait demandé aux studios qu’il « avait besoin de pouvoir créer un film avec un look personnel pour ‘The Batman' », sans être obligé de relier l’histoire à d’autres films.

Au début des annulations de projets DC, de nombreux fans ont demandé à Gunn d’utiliser « The Batman » pour commencer à refaire l’univers DC à partir de là, mais Gunn lui-même a déclaré plus tard qu’il n’était pas prévu d’incorporer Pattinson de Batman dans les nouvelles productions de DC Studios. .

En plus du film suite, Reeves développe actuellement deux spin-offs de Batman : « The Penguin », qui se concentrera sur le personnage d’Oswald « Oz », Cobblepot, joué par Colin Farrell, et une série de non-titres qui se concentrera sur Arkham Asylum.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie prévue pour »The Batman 2 ».