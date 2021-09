Le bassiste de Gorillaz demande que Soda Stereo entre au Temple de la renommée du rock and roll | Garage de pierre

Bassiste Seye Adelekan rejoint les rangs des fans et des artistes qui proclament l’inclusion du groupe argentin au Rock and Roll Hall of Fame. « Je ne pense pas qu’il faille beaucoup y penser pour croire qu’ils devraient l’être », a-t-il déclaré. le membre de Gorillaz.

Je suis un grand fan de Soda Stereo. Je les ai rencontrés parce que j’ai fait ma cinquième et sixième année de lycée en Équateur et c’est là que j’ai entendu pour la première fois ‘En la ciudad de la furia’ sur une chaîne musicale. J’ai réalisé à quel point Soda Stereo était grand, influent et important pour le rock en général et pour la musique latino-américaine. De la même manière, ils transcendaient la langue espagnole. Je suis un Britannique d’origine nigériane qui aime Soda Stereo », a déclaré Adelekan.