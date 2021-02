Le baiser «  SNL  » de John Krasinski et Pete Davidson n’est pas de la comédie – C’est queerbaiting

John Krasinski et Pete Davidson ont partagé un baiser comique sur SNLde étape, mais quelle était exactement la blague?

Krasinski a assumé les fonctions d’animateur pour une diffusion du 30 janvier de la tristement célèbre série de croquis de comédie et son monologue d’ouverture a présenté un moment intime partagé avec SNL membre de la distribution Davidson.

L’émission a eu son lot de «ratés» en matière de représentation LGBTQ +, mais ce baiser Davidson-Krasinski semble particulièrement mal pensé pour une émission qui s’efforce d’être à la pointe de la comédie libérale.

Le moment a été mis en scène dans le cadre d’un sketch sur Le bureau, la série des années 2000 qui a donné sa pause à Krasinski.

SNL les membres de la distribution agissant en tant que membres du public ont interrompu à plusieurs reprises le monologue de Krasinski pour poser des questions sur son personnage Jim et sa partenaire à l’écran Pam.

Après que les membres du public aient demandé à voir Krasinski embrasser Pam, Pete Davidson arrive sur scène pour jouer le rôle en l’absence de Jenna Fischer.

« Je pense qu’ils ont vraiment besoin que quelqu’un soit Pam », dit Davidson à Krasinski. «Je pense que nous devons leur donner ce qu’ils veulent. Jim, je pense que tu dois embrasser Pam.

Le résultat? Un baiser entre Davidson et Krasinski, et une éruption de rire du public.

Soyons clairs maintenant. SNL est généralement un amusement et une comédie inoffensifs qui ne doivent pas être pris trop au sérieux. Et il n’y a rien de mal à ce que deux hommes hétéros se partagent un baiser s’ils le souhaitent.

Mais quand ce baiser est utilisé comme point culminant d’un monologue comique sur une scène qui a fait des jibes controversées à la communauté gay, qui rit?

Certains a appelé le croquis comme un exemple de queerness performative qui insinue la représentation LGBTQ + sans réellement donner le micro à des personnes non hétérosexuelles.

C’est le genre de queerbaiting que de nombreux films, livres et émissions de télévision utilisent pour feindre un intérêt pour la communauté LGBTQ + sans vraiment chercher à les représenter de manière significative.

En tant que fausse déclaration LGBTQ +, ce n’est pas la pire offense qu’une émission puisse commettre, mais en tant que société, nous avons sûrement dépassé le fait de voir des hommes s’embrasser comme une blague. La scène semble être un fruit à portée de main pour une équipe d’écrivains qui devraient savoir mieux que d’utiliser l’homosexualité comme une comédie.

Certains fans de l’émission ont exprimé leur joie et leur adoration lors de l’échange, clairement impressionnés par la scène.

Et bien sûr, Krasinski et Davidson démontrent un niveau de confort avec leurs sexualités qui est quelque peu rafraîchissant venant d’hommes hétéros. Mais la scène manque toujours la cible.

Il n’y a rien de flatteur pour la communauté LGBTQ + à propos de personnes hétérosexuelles imitant la bizarrerie pour avoir l’air plus tolérantes ou libres d’esprit.

Si le croquis mettait en vedette une actrice féminine à la place de Davidson, il n’y aurait pas eu tout à fait le même niveau de rire ou d’effet soi-disant comique. Les médias sociaux seraient probablement en feu avec des rumeurs de rencontres à la place.

Pourquoi? Parce que nous ne pensons pas qu’un homme et une femme s’embrassent, ce sont deux hommes qui s’embrassent. Il y a un air de ridicule et de moquerie qui suit les rencontres homosexuelles que nous ne voyons pas dans la réponse aux échanges hétérosexuels.

Si nous ne pouvons pas considérer que deux hommes s’embrassent comme quelque chose de normal et qui ne vaut pas la peine de rire ou d’en faire tout un plat, les progrès vers la normalisation de l’homosexualité sont ralentis.

Et si la société ne peut pas arrêter de faire des rencontres homosexuelles un gadget, alors ce progrès ne sera jamais réalisé.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.