Le baiser du même sexe restauré dans le film Buzz Lightyear après un contrecoup

On dit que le film explore la relation amoureuse entre Hawthorne et un autre personnage féminin, avec une scène qui montrera le couple en train de s’embrasser.

La scène a été retirée, ce qui a provoqué un contrecoup de la part de Pixar employés, qui ont accusé le studio de censurer « l’affection ouvertement gay » alors que les tensions montent à propos du projet de loi « Don’t Say Gay » de Floria.

C’est après que la publication de divertissement Variety a annoncé la nouvelle du changement qu’il a été restauré dans le film, provoquant des réactions négatives de la part des employés et du public du monde entier.

La lettre intervient après l’absence de réponse publique de la société au projet de loi « Don’t Say Gay » de Floride, qui proposait que les histoires d’orientation sexuelle et d’identité de genre ne soient pas transmises aux jeunes enfants.

« Les déclarations d’entreprise ne font que très peu pour changer les résultats ou les esprits… elles peuvent être contre-productives et saper des moyens plus efficaces de parvenir au changement.

« Bien que nous n’ayons donné d’argent à aucun politicien sur la base de cette question, nous avons contribué aux législateurs républicains et démocrates qui ont ensuite pris position des deux côtés de la législation », a-t-il écrit.

« Le plus grand impact que nous pouvons avoir dans la création d’un monde plus inclusif est à travers le contenu inspirant que nous produisons, la culture accueillante que nous créons ici et la communauté diversifiée organisations que nous soutenons, y compris ceux qui représentent le LGBTQ+ communauté. »