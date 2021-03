Le bain à décharge protège le corps et l’esprit

Lorsqu’une personne commence à se sentir fatiguée, irritée ou découragée fréquemment et sans raison rationnelle, il est possible qu’elle ait besoin d’un bain de chasse d’eau, une pratique de la religion Umbanda. Ce bain de décharge d’ombanda vise à protéger le corps de ceux qui le prennent contre les énergies négatives et contre les mauvais esprits, qui peuvent être à l’origine de mauvais sentiments.

Il existe plusieurs façons d’effectuer un bain de rinçage. Chacun d’eux a un objectif dirigé et doit être fait exactement comme la recette demande que le résultat soit efficace. Seul le bain de rinçage complet peut vous aider. N’oubliez pas que vous ne devez pas effectuer de bain contenant des produits susceptibles de provoquer des allergies.

De gros sel

Vous aurez besoin d’eau à température ambiante et de cinq cuillères à soupe de gros sel. Diluez le sel dans l’eau, qui sera utilisée pour le bain. Lorsque le sel est dissous, lavez votre corps des épaules avec le mélange. La tête ne peut pas être mouillée avec de l’eau et du gros sel, car elle peut affaiblir sa connexion avec le divin. Il s’agit d’un bain à décharge puissante, idéal contre l’envie et tout autre type de vibrations négatives.

Gros sel et vinaigre

Commencez par faire bouillir deux litres d’eau. Ensuite, dissolvez sept cuillères à soupe de gros sel dans le liquide. Avec la même cuillère utilisée pour ajouter le gros sel, ajoutez trois cuillères à soupe de vinaigre. Faites bouillir pendant deux minutes de plus et, quand il refroidit, vous pouvez déjà vous baigner. C’est le bain idéal pour le début de l’année ou avant tout changement.

Feuilles de rue

Dans trois litres d’eau, mélangez des branches de rue verte. Macère les feuilles avec les mains pour qu’elles libèrent le jus dans l’eau. Laissez reposer le mélange pendant une heure. Prenez votre douche normalement, sans utiliser la préparation. Allumez une bougie blanche pour Exu et une bougie blanche pour les Old Blacks pour ensuite se baigner avec le mélange, toujours lavé des épaules vers le bas. Les feuilles doivent être jetées dans la rue et l’eau du bain doit sécher naturellement sur votre corps. C’est le meilleur bain pour éloigner les esprits oppressifs.