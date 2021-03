Le Back Crack Challenge de TikTok devient viral, mais est-il sûr de le faire?

Le Back Crack Challenge devient viral sur TikTok, mais est-il sûr de le faire? Voici ce que vous devez savoir.

Il existe trois types de défis TikTok. Danses impressionnantes ou défis de transition, défis et défis complètement inutiles qui pourraient causer de graves dommages. Le dernier à apparaître sur l’application tombe dans la troisième catégorie et s’appelle le Back Crack Challenge.

Le #BackCrackChallenge est apparu pour la première fois sur TikTok en 2020, mais il est de retour. Vous pourriez dire que c’est … de retour (lol, au revoir). Cette fois, cependant, il y a un mouvement spécifique que les gens utilisent pour se casser le dos.

Bien que cela puisse sembler tentant et que le son de ces fissures puisse sembler satisfaisant (mais aussi horrible), cela pourrait être extrêmement dangereux. Voici ce que vous devez savoir sur le Back Crack Challenge sur TikTok et s’il est sûr de le faire.

Le Back Crack Challenge de TikTok devient viral. Image: @urtiredwhore via TikTok, CBS

Qu’est-ce que le Back Crack Challenge?

Le Back Crack Challenge fait ce qu’il dit sur la boîte: c’est un « défi » où les gens se fissurent le dos afin d’entendre une chaîne de fissures le long de leur colonne vertébrale.

Pour faire le mouvement du «sac à dos», vous devez vous agenouiller, les mains derrière la tête. L’autre personne doit alors se retourner et passer ses bras dans vos bras, comme si elle mettait un sac à dos. Lentement et doucement (!!), l’autre personne se lèvera ou se penchera en avant et vous étirera le dos.

Les gens ont partagé leurs vidéos Back Crack sur TikTok, le hashtag atteignant plus de 30 millions de vues, et certains des résultats sont sauvages.

Le Back Crack Challenge est-il sûr?

Si vous avez rencontré des vidéos #BackCrackChallenge sur TikTok, vous avez déjà vu qu’elle est accompagnée d’un avertissement indiquant que cela pourrait entraîner des blessures graves. Se fendre le dos comme ça ne pas conseillé et vous devriez toujours prenez conseil auprès de professionnels de la santé plutôt que de personnes utilisant TikTok. De toute évidence.

Selon les conseils de Health Line, ce type de mouvement de manipulation de la colonne vertébrale pourrait entraîner une tension articulaire et ligamentaire, ainsi que des muscles tirés. Cela pourrait également entraîner quelque chose d’encore plus grave et endommager votre colonne vertébrale.

Si vous essayez ce défi vous-même, assurez-vous de le faire avec soin. Si vous ressentez de la douleur, arrêtez immédiatement. Mieux encore, si vous voulez vraiment casser la merde de votre dos, allez voir un professionnel si vous le pouvez.

