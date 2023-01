Le baby bump de Kaley Cuoco fait sa première apparition sur le tapis rouge des Golden Globes

Kaley Cuoco brillait aux Golden Globes 2023.

L’actrice de 37 ans a fait sa première apparition sur le tapis rouge depuis l’annonce de sa grossesse le 10 janvier au Beverly Hilton de Los Angeles.

Marchant main dans la main avec son petit ami Tom Pelphrey, la star de « Flight Attendant » était ravissante dans une robe lavande avec deux bretelles ornées qui comprenaient de minuscules nœuds. Ses cheveux étaient relevés dans un chignon chic et son maquillage correspondait à sa robe violet clair.

Kaley Cuoco assiste à la 80e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton le 10 janvier 2023 à Beverly Hills, en Californie. Amy Sussman/Getty Images

Cuoco a été photographiée en train de bercer son baby bump et d’embrasser également l’acteur « Ozark ».

Pelphrey avait l’air pimpant dans une veste de smoking blanche et une chemise avec un pantalon noir et un nœud papillon.

Le couple a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant, une petite fille, ensemble en octobre.

« La petite fille Pelphrey arrive en 2023 … au-delà de la bénédiction et de la lune … Je (t’aime) @tommypelphrey !!! », a écrit Cuoco sur Instagram, montrant son parcours de grossesse jusqu’à présent.

Cuoco et Pelphrey ont commencé à se fréquenter au début de 2022 après s’être rencontrés en avril. La star de « Big Bang Theory » a déclaré à USA Today que c’était « le coup de foudre ».

Tom Pelphrey et Kaley Cuoco assistent à la 80e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton le 10 janvier 2023 à Beverly Hills, Californie. Amy Sussman/Getty Images

« Nous avons été immédiatement connectés. J’ai l’impression de l’avoir connu toute ma vie, mais je n’étais pas prêt pour lui. Nous sommes prêts à construire une vie ensemble », a-t-elle ajouté.

En novembre, Cuoco a déclaré qu’elle était « à mi-chemin » de sa grossesse et ravie de rencontrer sa petite fille.

Plus récemment, le 9 janvier, l’acteur a partagé sur Instagram des photos de sa douche de bébé élaborée qu’elle et Pelphrey ont lancées pour leurs amis et leur famille.

« Hier soir, nous avons célébré notre future licorne entourés d’incroyables amis, famille et animaux dans l’environnement le plus magique », a écrit Cuoco. « merci au groupe très spécial de personnes qui en ont fait une nuit dont nous nous souviendrons tous pour le reste de nos vies. »

Les Golden Globes Awards 2023 sont une soirée spéciale pour Cuoco, qui est nominée dans la catégorie meilleure actrice, série musicale/comique. Elle affronte Quinta Brunson, star d' »Abbott Elementary », Selena Gomez pour « Only Murders in the Building », Jenna Ortega pour « Wednesday » et Jean Smart pour « Hacks ».