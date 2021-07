Le 31e anniversaire de Margot Robbie a des fans qui reviennent sur ses meilleures performances

Margot Robbie sera bientôt de retour sur les écrans dans le rôle de Harley Quinn dans James Gunn’s La brigade suicide, et les fans n’avaient pas besoin de beaucoup d’excuses pour célébrer l’actrice australienne à l’occasion de son 31e anniversaire. Après s’être récemment retrouvée parmi les actrices les mieux payées de la riche liste de Forbes, recevant plusieurs nominations aux Oscars et aux Golden Globe Awards et figurant parmi les personnes les plus influentes au monde, il y a de quoi être célébré. Passer du feuilleton télévisé Voisins, à travers le Le loup de Wall Street et pour son interprétation emblématique de Harley Quinn, Robbie s’est constituée une armée de fans que certaines stars n’atteignent pas dans leur vie.

Né dans le Queensland, en Australie, Margot Robbie a passé ses années d’enfance à faire des « spectacles » pour la famille, un signe précoce de l’orientation de sa vie avec un peu de chance. Elle a été inscrite à l’école de cirque par sa mère, où elle a excellé au trapèze, ce qui lui a valu un certificat à l’âge de huit ans. Après avoir étudié à l’école d’art dramatique, Robbie a vraiment commencé à jouer professionnellement après avoir déménagé à Melbourne. Avec quelques thrillers indépendants à son actif, elle a fait ses débuts à la télévision dans des séries dramatiques Ville Homicide, suivi d’un rôle dans une pièce de théâtre pour enfants La princesse éléphant, dans laquelle elle est apparue aux côtés de Liam Hemsworth.

En juin 2008, avec les encouragements de son agent, Robbie décroche un rôle dans le feuilleton Voisins, un rôle qui devait être à court terme mais qui lui a valu de continuer à incarner le personnage de Donna Freedman, un personnage qu’elle jouera pendant trois ans. Après avoir déménagé en Amérique après la fin de son Voisins passage, Robbie a été jeté dans le drame d’époque Pan-Am, mais la série a été annulée après une série en raison des faibles cotes d’écoute. Deux ans plus tard, elle fait ses débuts sur grand écran dans À propos du temps, la comédie de Richard Curtis, qui mettait également en vedette Rachel McAdams et Domhnall Gleeson.

Son prochain film lui a fourni un billet direct pour la liste A d’Hollywood, jouant Naomi Lapaglia dans le film de Martin Scorsese le loup de Wall Street, qui lui a valu les éloges d’être « la meilleure découverte de bombe blonde de Scorsese depuis Cathy Moriarty dans Taureau furieux. Robbie est drôle, dur et tue toutes les scènes dans lesquelles elle se trouve » par la critique de cinéma Sasha Stone. Le film a été un énorme succès et Robbie a été nominé pour les MTV et Empire Awards pour le rôle. Elle a ensuite reçu une nomination aux Oscars pour son prochain film , Se concentrer, et a continué à apparaître dans des rôles très appréciés au cours des années suivantes.

En 2016, Robbie a pris le rôle de Jane Foster dans La Légende de Tarzan, refusant de perdre du poids pour le rôle et jouant le personnage comme un personnage féminin fort plutôt que comme la demoiselle typique en détresse. Alors que le film a été largement tourné, Robbie a reçu un certain nombre de commentaires positifs, notamment les éloges de Manohla Dargis qui a écrit dans Le New York Times que Robbie a réussi à « tenir sa place » dans le casting autrement dominé par les hommes. Son prochain rôle serait la première apparition en direct de Harley Quinn dans David Ayer’s Escouade Suicide, un rôle qu’elle reprendrait dans son propre film solo et celui de cette année La brigade suicide.

Avec des performances de la biographie moi, Tonya, aux voix off comme jouer Flopsy Rabbit dans Pierre Lapin, et le drame historique Marie, reine d’Ecosse, Margot Robbie s’est avérée être l’un des grands talents travaillant actuellement à Hollywood. Avec un public fidèle derrière elle, il ne fait aucun doute que sa carrière va continuer à croître, et il n’est pas difficile de voir pourquoi tant de gens voulaient lui souhaiter bonne chance pour son anniversaire. Voici une petite sélection des nombreux messages postés sur les réseaux sociaux pour célébrer l’occasion.

Spam d’anniversaire de Margot Robbie pic.twitter.com/jGRPoIhP5H – HYDRA_90 (@HYDRA_1990) 2 juillet 2021

Joyeux anniversaire à Margot Robbie !❤️ L’actrice qui donne vie à notre Harley Quinn et met le personnage là où il le mérite. Actrice et professionnelle avec un grand talent.#JoyeuxAnniversaireMargotRobbie 🥳🎉🎂🥂💕 pic.twitter.com/FKjav6rler – 😈Anya💋💕🔪 (@Anya00586015) 2 juillet 2021

Joyeux anniversaire à mon actrice préférée Margot Robbie, s’il vous plaît, envisagez de m’épouser pic.twitter.com/JyeKqxgZ0k — Jack (-_•) // 6 jours jusqu’à BW (@captaincupkicks) 2 juillet 2021

Joyeux anniversaire Margot Robbie alias notre Harley Quinn ! pic.twitter.com/oFvxHjTHc7 — Felipe (@wxhite_wxolf) 2 juillet 2021

Aujourd’hui le Dr HARLEY QUINN fête ses 31 ans 🥳❤✨#MargotRobbiepic.twitter.com/S1UU4N8kpp – Prabhakar (@itz_Prabhaa) 2 juillet 2021

Souhaits d’anniversaire à la très talentueuse et extrêmement magnifique Margot Robbie..notre Harley Quinn ️ En attendant avec impatience #TheSuicideSquad#JoyeuxAnniversaireMargotRobbie#MargotRobbie#DCWorldTelugupic.twitter.com/HeCuxW8oz9 – DC World Telugu (@DCWorldTelugu) 2 juillet 2021

Je vous souhaite un très joyeux anniversaire à l’une des actrices les plus sexy #MargotRobbie#JoyeuxAnniversaireMargotRobbiepic.twitter.com/XgCICBw78P – Le méchant (@TheBad1812) 2 juillet 2021

Sujets : Anniversaires