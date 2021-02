Le 2e vaisseau spatial SpaceX explose lors du test d’atterrissage

SpaceX a testé l’un de ses prototypes géants en argent « Starship » – avec des rêves de Mars et de la lune – mardi 2 février. Et pour la deuxième fois en deux mois, l’engin a explosé en boule de feu et de fumée à l’atterrissage.

Au cours d’une diffusion en direct du lancement au-dessus de Boca Chica, au Texas, la compagnie de vols spatiaux privés n’a pas tardé à souligner que la perfection n’était pas le but du test. John Insprucker, principal ingénieur d’intégration de SpaceX, a souligné que la société avait réussi à soulever son véhicule expérimental géant – atteignant 160 pieds (49 mètres) de haut et 30 pieds (9 m) de large – à une altitude de 32800 pieds (10 kilomètres), avant de planer. de manière contrôlée jusqu’à sa destination, où il a explosé à l’impact sur une piste d’atterrissage à Boca Chica. Le même type d’explosion s’est produit lors d’un précédent test du 8 décembre de SN8, qui est le huitième prototype de vaisseau spatial et le premier de la série à atteindre cette altitude. (Le prototype lancé aujourd’hui s’appelait SN9.)

« Encore une fois, nous devons juste travailler un peu sur cet atterrissage », a déclaré Insprucker.

Starship a lancé verticalement, puis a éteint ses trois moteurs un par un pour ralentir avant d’atteindre son altitude cible. Ensuite, il a jeté son oxygène et s’est effondré sur le côté pour glisser vers la Terre en utilisant ses ailes tronquées. Puis vint la manœuvre qui posa également des problèmes en décembre: se redresser et rallumer ses moteurs pour produire la force ascendante nécessaire pour ralentir avant d’atterrir. (Les plus petites fusées Falcon 9 et Falcon Heavy plus minces de SpaceX réalisent régulièrement un tour similaire pendant les opérations commerciales, bien qu’elles aient parfois explosé pendant les tests, comme l’a rapporté Florida Today en 2014.)

L’atterrissage de décembre a échoué car la fusée n’a pas suffisamment ralenti avant le toucher des roues. On ne sait pas encore ce qui a provoqué l’explosion du 2 février, bien que le véhicule semble se déplacer très vite et ne pas s’être complètement redressé pendant les derniers instants du livestream. Kenneth Chang rapporté pour le New York Times qu’il semblait que l’un de ses moteurs ne s’était pas correctement enflammé, laissant l’engin atterrir à un angle plutôt qu’à la verticale.

SpaceX a présenté Starship comme un véhicule assez grand pour transporter de gros équipages ou de lourdes charges sur la Lune et sur Mars, et la société a déjà vendu des billets au milliardaire japonais Yusaku Maezawa sur un futur Starship pour un swing autour de la lune, comme l’a rapporté la BBC .

Pour réussir un voyage sur la Lune ou sur Mars, Starship aura besoin de quartiers d’équipage et de systèmes de survie, ainsi que d’une fusée d’appoint « Super Heavy » pour pousser le véhicule dans l’espace. Le Super Heavy n’a pas encore été construit.

SpaceX a obtenu l’autorisation pour le lancement d’aujourd’hui malgré l’annonce que sa tentative du 8 décembre avait violé les termes de sa licence d’essai de la Federal Aviation Administration, selon The Verge . L’investissement de la société dans Starship a également attiré la colère de la NASA en tant que distraction du projet Crew Dragon, comme 45Secondes.fr l’a rapporté en 2019 . Mais l’agence a depuis investi 135 millions de dollars dans Starship, comme Spaceflight Now rapporté .

