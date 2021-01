Le 1975 pourrait donner des concerts privés en fonction de nouvelles mesures de sécurité | 45S

Les verrons-nous revenir? Matty Healy, chanteur et leader de The 1975 a affirmé que, si au cas où ils imposaient de nouvelles mesures telles que l’autorisation d’organiser de petits concerts, ils pouvaient revenir sur scène pour ce type d’événement.

Dans une histoire sur son compte Instagram, le chanteur a indiqué que probablement, si tout se passe bien, d’ici la fin de l’année, ils pourraient se produire en direct plusieurs fois.

«Si le covid nettoie un peu et qu’il y a des « petits spectacles » disponibles à l’automne ou en hiver, je ferai certainement cette merde. Un ou deux petits shows intimes (si possible!) », A indiqué la déclaration.

Ces déclarations interviennent après que le groupe a indiqué sur les réseaux sociaux que toute sa tournée en 2021 était annulée.

Ce sont des moments incroyablement difficiles pour beaucoup de gens, et jusqu’à ce que nous puissions être sûrs de pouvoir jouer des spectacles en toute sécurité pour nos fans et l’équipe, Nous avons décidé que le meilleur plan d’action était d’annuler notre tournée. afin que, dans la mesure du possible, chacun puisse se faire rembourser ses billets le plus tôt possible », indiquent-ils dans une partie du courrier.

Cependant, la « bombe » explose vers la fin, où ils révèlent que: «Nous faisons actuellement un nouvel album et nous espérons vous voir tous à un spectacle dès que vous pourrez le faire en toute sécurité. «

Espérons que la pandémie de covid-19 prenne fin et voyons non seulement le retour de The 1975, mais aussi de l’industrie de la musique dans le monde.