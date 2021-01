Le 1975 confirme le nouvel album, mais annule toutes leurs présentations en 2021 | 45S

Bonnes et mauvaises nouvelles. Les 1975 ont annoncé qu’ils annuleraient malheureusement toutes leurs performances prévues pour 2021, ceci à la suite de la pandémie causée par le covid-19. Cependant, à la joie de tous ses disciples, ils ont également annoncé l’arrivée d’un nouvel album.

Tout cela s’est reflété dans une déclaration sur les réseaux sociaux, où ils ont également détaillé la décision de ne pas les voir – éventuellement – jusqu’en 2022.

Ce sont des moments incroyablement difficiles pour beaucoup de gens, et jusqu’à ce que nous puissions être sûrs de pouvoir jouer des spectacles en toute sécurité pour nos fans et l’équipe, Nous avons décidé que le meilleur plan d’action était d’annuler notre tournée. pour que, lorsque cela est possible, chacun puisse se faire rembourser ses billets le plus tôt possible », expliquent-ils dans une partie du courrier.

La « bombe » explose vers la fin, où ils révèlent que: «Nous faisons actuellement un nouvel album et nous espérons vous voir tous à un spectacle dès que vous pourrez le faire en toute sécurité. »

Il semble que le groupe nous réserve de nombreuses surprises et – qui le sait – une fois cette urgence mondiale passée, ils partiront en tournée à travers le monde pour promouvoir ce nouveau travail.