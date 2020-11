Le «18 novembre» de Drake est notre subtil rappel que l’hiver arrive

Le 18 novembre, comme date, a été cimenté dans l’état d’esprit collectif du hip-hop. Il sert de rappel annuel à Drake. Un peu comme un réveil Drake. Lorsque le 18 novembre arrive, nous reconnaissons aussitôt que décembre approche à grands pas; le temps frais prévaudra bientôt. Nous reconnaissons également cette Chanson de Drake. Nous prenons un moment pour le revoir, pour nous rappeler où nous en étions lorsque nous avons entendu Si loin, peut-être pour réfléchir à nos propres réalisations personnelles, à notre croissance ou à son absence. De la même manière que le «18 novembre» de Drake a servi de référence au début de sa carrière, une évaluation du temps passé et le début d’une nouvelle ère avec Young Money, nous, en tant que fans, pouvons traiter la chanson comme nos repères personnels, année après année.

John Shearer / BBMA2017 / Getty Images

La série de chansons AM / PM de Drake, composée de disques intitulés à la fois un temps et un lieu, a abouti à certaines de ses coupures libres les plus appréciées à ce jour. Ces chansons présentent généralement un Drake autonome mais vulnérable, et elles arrivent avant ou après un changement de carrière important, comme la sortie d’un album. Ces chansons délimitent non seulement clairement un moment et un lieu – où et quand Drizzy les a enregistrées – elles font également référence à une sorte d’entaille dans la carrière de l’artiste dans son ensemble. Alors que la série évoluerait pour devenir un endroit où Drake aborderait le bœuf subtil, fléchirait sa dernière augmentation de richesse, ou songerait généralement à la vie, le premier volet de ces entrées de journal ouvertes était quelque chose d’un peu moins direct, mais toujours monumental en ce qui concerne sa place dans l’histoire de la carrière de Drake.

Comme le raconte l’histoire, le fils de J. Prince, Jas Prince, a emmené Drake à Houston en ce jour fatidique en 2008. C’est ce même jour que Drake a finalement contacté son futur mentor, Lil Wayne. Le «18 novembre», comme la date allait bientôt être immortalisée dans la chanson, était le résultat de cette visite, malgré aucune référence pure et simple. Au lieu de cela, le disque reflète davantage la ville elle-même; une journée dans le style de vie de Houston.

Drake et Jas Prince, 2010 – David Becker / WireImage / Getty Images



La chanson aurait été enregistrée après la rupture, qui s’est produite avant que Drake ne se rende à Houston – la rupture en question agit comme la chanson précédente au «18 novembre» dans le contexte de Si loin, « Appelons-le. » «Le 18 novembre» nous amène plus tard à «Ignant Shit» avec Lil Wayne – le résultat de leur rencontre initiale et faisant allusion formellement à l’accord à venir. Alors que le «18 novembre» nous offre un aperçu rapide d’un moment singulier dans le début de l’ascension de Drake, il est également intéressant de faire un zoom arrière à partir de là et de regarder la chanson dans la tracklist de Si loin. Cela offre à l’auditeur un contexte supplémentaire dans une histoire plus large que Drake raconte; Si loin est plusieurs entrées de journal, couvrant non seulement le jour singulier du 18 novembre, mais des semaines. En fin de compte, la rupture, Houston, Lil Wayne sont inextricablement enchevêtrés – si l’un ne s’était pas produit, il est possible que l’autre ne se soit pas produit non plus, et de même pour la tracklist de Si loin. D’une manière ou d’une autre, « 18 novembre » est plus qu’un simple disque avec une date intitulée après lui, c’est un rappel délicat de la marche constante de la vie et du modèle de dominos qui peut se produire dans nos vies individuelles, si nous le permettons. La collection de chansons qui composent Si loin ne sont pas seulement des éléments constitutifs de l’art de Drake, ils ont permis à l’auditeur de voir sa carrière se dérouler, dans un sens.

Là où les chansons qui ont suivi sérieusement dans la série AM / PM, telles que «16 heures à Calabasas» et l’entrée la plus récente, «14 mars», sont un peu pénibles, avec des rythmes précis et lents qui incorporent un léger boom -bap element, « November 18th » est un son haché et vissé choquant – du moins, cela semblait choquant à l’époque. Un rappeur né à Toronto, sur ce rythme lourd et maigre? La chanson offre parfaitement une part de ce qui a rendu la mixtape si brillante au moment de sa sortie, ce qui nous a attirés vers elle. Tous les éléments sont là.

Drake lance le week-end d’appréciation de Houston, 2014 – Bob Levey / Getty Images

Le disque, produit par DJ Screw, échantillons une chanson de DJ Screw (qui échantillonne elle-même Biggie) ajoutant ainsi à sa véracité sous l’égide de la musique sudiste. C’est accessible, où la vraie musique hachée et vissée aurait pu être trop intimidante pour un auditeur sans méfiance et à tendance pop. «November 18th» fonctionne simplement avec l’idée d’inspiration H-town, et suffisamment de nuances mélodiques pour convaincre un large éventail de fans de hip-hop et de r’n’b. La production est épurée et froide, correspondant de manière appropriée à la météo à la date en question, et Drake reflète ce style dans son approche du chant. L’artiste canadien n’atterrit pas durement sur le rythme, au lieu de cela, il glisse légèrement dessus, tout en fléchissant ses côtelettes de chant et son style cœur sur sa manche – à une époque où nous n’étions pas encore habitués. soit. La chanson converge alors dans cet étrange espace r’n’b haché et vissé, une ode claire à certaines des plus grandes influences de Drake et aux sons qui viendraient dicter sa carrière. En fin de compte, ce sont ces sons exacts qui créeraient la propre influence unique de Drizzy pour que la prochaine génération de rappeurs suive ses traces.