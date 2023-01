Le 15e anniversaire de Breaking Bad célébré par les fans

Les fans célèbrent le 15e anniversaire le Breaking Bad. Créée par Vince Gilligan, la série a été créée sur AMC le 20 janvier 2008, s’étendant finalement sur cinq saisons avant de se terminer en 2013. Pendant ce temps, la série a reçu d’immenses distinctions et une réputation établie comme l’une des plus grandes émissions de télévision de tout le temps. Et tout a commencé avec cet épisode pilote, présentant Bryan Cranston en tant que professeur de lycée et futur pilier de la drogue Walter White.





« Je refuse d’y croire, mais Breaking Bad a fait sa première sur AMC il y a 15 ans aujourd’hui », comme le lit un tweet. « Vince Gilligan et compagnie ont changé la télévision pour toujours à mes yeux, en développant un univers de personnages de niveau S. »

Un autre tweet posté par un compte fan ajoute : « Il y a 15 ans Breaking Bad a diffusé son épisode pilote. L’histoire de la télévision a changé à jamais. Top 3 des meilleures émissions de télévision de tous les temps et n’est pas discutable. »

FILM VIDÉO DU JOUR

« Joyeux 15e anniversaire au premier épisode de Breaking Bad« , dit quelqu’un d’autre.

Même ceux qui n’étaient pas là pour la première lors de sa première diffusion célèbrent l’arrivée de la série, comme le dit un autre fan, « joyeux anniversaire à Breaking Bad! c’est mon émission préférée numéro 1 de tous les temps. J’ai peut-être été en retard à la fête, mais mon Dieu, j’ai adoré chaque seconde. merci à vince gilligan et peter gould pour avoir réalisé le plus grand spectacle jamais réalisé. je t’aime beaucoup. »

Le service de streaming gratuit Pluto TV rappelle également aux fans que ce serait le bon moment pour découvrir la série gratuitement sur la chaîne Stories by AMC.





Les personnages de Breaking Bad continuent

Télévision Sony Pictures

Breaking BadL’héritage de perdure, même si la série s’est terminée il y a dix ans. Dans les années qui ont suivi, ses protagonistes ont repris leurs rôles pour des apparitions spéciales, y compris des camées dans la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul l’année dernière. Ils seront bientôt de retour ensemble car il a été récemment révélé que Bryan Cranston et Aaron Paul reviendront en tant que Walt et Jesse dans une publicité du Super Bowl pour PopCorners.

Dans la série, le professeur de chimie du lycée Walter White (Cranston) reçoit un diagnostic de cancer du poumon. Pour payer ses factures médicales et s’assurer que sa famille subvienne à ses besoins après sa mort, Walter tombe sur ses connaissances en chimie pour commencer à produire de la méthamphétamine de haute qualité avec l’aide de l’ancien élève Jesse Pinkman (Paul), dans l’espoir de garder son activité criminelle cachée de son sa femme Skyler (Anna Gunn), son fils Walter Jr. (RJ Mitte) et, plus particulièrement, son beau-frère Hank (Dean Norris). La série met également en vedette Betsy Brandt, Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito, Steven Michael Quezada, Matt Jones, Charles Baker, Laura Fraser et Mark Margolis.

Vous pouvez voir d’autres messages de célébration de fans pour le 15e anniversaire de Breaking Bad sous.