Le 14e anniversaire de Roblox pourrait inclure un accessoire Cake Cape gratuit!

Roblox fête ses 14 ans le 1er septembre 2020 et quelle année cela a été pour la plateforme! Ils ont fait appel à de grands partenaires avec DC ouvrant la voie avec un jeu complet tournant autour de Wonder Woman, et ont franchi d’énormes jalons en termes de nombre de joueurs. Alors, quelle meilleure façon de célébrer l’occasion qu’en ajoutant de nouveaux produits cosmétiques.

Il est important de noter que nous ne savons pas exactement quand cela sera distribué, mais vous pouvez évidemment vous y attendre le jour de l’anniversaire ou quelques jours après. Le cosmétique lui-même a fui et ce sera le Cake Cape! Vous pouvez le voir dans toute sa splendeur dans l’image ci-dessous. Gardez à l’esprit que cela est basé sur une fuite et qu’il est possible que l’article soit disponible d’une manière alternative.

L’année dernière, ils ont célébré en distribuant divers articles comme les flyers de glaçage, les espauliers de pâtisserie, les flotteurs de licorne de fête, le chapeau de fête, le gâteau et les nuances de sucre. Le masque de gâteau faisait également partie d’un cadeau exclusif que seuls 50 utilisateurs pouvaient gagner. Nous espérons donc voir des articles gratuits supplémentaires dans le cadre de la célébration du 14e anniversaire, et nous vous ferons savoir si quelque chose d’autre est ajouté! Nous mettons toujours à jour notre page des codes promotionnels Roblox avec tous les articles gratuits disponibles, alors assurez-vous de le mettre dans vos favoris et de le vérifier souvent!