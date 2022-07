Le 14 février et au-delà sera le premier film indien à être présenté en première au Comic-Con

Documentaire du cinéaste Utpal Kalal Le 14 février et au-delà entrera dans l’histoire au Comic-Con de San Diego. Le film sera présenté en première au programme spécial de films du SDCC Comic-Con Independent Film Festival le 21 juillet, la première fois qu’un film indien est présenté au programme officiel du festival Comic-Con. Il a été sélectionné pour la compétition principale aux côtés de 49 films de sept genres de culture pop différents, dont Action/Aventure, Animation, Orienté BD, Documentaire (Orienté Culture Pop), Horreur/Suspense, Humour et Science Fiction/Fantastique.

Le 14 février et au-delà est décrit comme le « premier et le plus proche examen de la Saint-Valentin », détaillant comment l’histoire des vacances romantiques et comment elles continuent d’affecter la société de nos jours. Vous pouvez lire un synopsis du film ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le film expose le visage étrange de cette fête mondiale de l’amour ; comment il a été déformé par le consumérisme et le capitalisme, et son impact sur la santé mentale de notre société. Le film révèle également les faits choquants sur la commercialisation de la Saint-Valentin – les dépenses et les traditions qui ont été négligées. Le film apporte une vision complète du sujet à travers divers experts dans ce récit révélateur et montre comment cette journée trop médiatisée est désormais un catalyseur de comportements négatifs, alimentés par le consumérisme.

Le 14 février et au-delà présente également des apparitions d’intellectuels éminents comme le Dr Sudhir Bhave (professeur, Département de psychiatrie, NKP Salve Institute), le professeur Laurie Essig (Middlebury College), le président Bill Clinton (Archivage), Vjay Phanshikar (journaliste principal) Nityananda Misra (Finance Professional ; Auteur), Namita Singh (militante, Boston, États-Unis), Shilpa Agrawal (psychologue) et Rajiv Malhotra (auteur indo-américain).

Le 14 février et au-delà donne un message fort

Utpal Kalal

Le réalisateur/producteur Utpal Kalal espère que les téléspectateurs apprendront quelque chose du message envoyé par Le 14 février et au-delàet il s’est exprimé dans une déclaration sur l’acceptation du film au Comic-Con cette année.

« Je suis tellement ravi et fier que pour la première fois un film documentaire indien soit projeté au Comic-Con dans le cadre de leur festival du film », a déclaré Kalal. « Le film donne un message fort, ne être une proie facile pour les entreprises et les propagandistes qui manipulent le comportement humain à des fins lucratives et j’espère vraiment que nous remporterons également le prix du meilleur film. »





Ce film a remporté plusieurs prix nationaux et internationaux et a été présenté en première dans plus de 14 pays. Ses prix précédents incluent la sélection Indian Panorama du Festival international du film indien par le gouvernement indien, la nomination au prix Youth Vision Award au Millenium International Documentary Film Festival, en Belgique, et le prix du meilleur documentaire au Riverside International Film Festival, en Californie.

Avec Comic-Con, le film est en compétition avec 49 autres films de divers pays, dont le Canada, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Russie, l’Espagne et les États-Unis. Il sera projeté le jeudi 21 juillet au Comic-Con International, San Diego Marriot Marquis. La projection sera suivie d’un panel avec le réalisateur et les acteurs du film. Vous pouvez trouver plus d’informations sur San Diego Comic-Con en visitant le site officiel.