Le 11 août verra la sortie mondiale de Tower Of Fantasy

Tower of Fantasy sera mis en ligne dans le monde entier le 11 août ; l’App Store a rendu cette information publique il y a un mois. L’équipe de Hotta Studio vient cependant d’affirmer officiellement cette date.

Avant sa sortie prévue, le client Tower of Fantasy est disponible en pré-téléchargement.

Évidemment, le jeu anticipe un énorme afflux de joueurs enthousiastes. Le nombre de préinscriptions a maintenant dépassé le niveau des 3 millions. De plus, tous les joueurs pré-inscrits recevront les bonus en jeu mentionnés précédemment.

Fin 2021, Tower of Fantasy a fait ses débuts en Chine. Son conte de science-fiction post-apocalyptique a maintenant été localisé pour être diffusé dans tous les pays, rempli de nouveaux castings vocaux.

Sur la planète, Aida, où de nombreux clans humains sont en guerre pour le minéral précieux mais dangereux connu sous le nom d’Omnium, est l’endroit où se déroule le jeu de rôle en monde ouvert.

Bien qu’il existe des similitudes apparentes entre Tower of Fantasy et Genshin Impact de Hoyoverse en termes de visuels, de conception de personnages et de mécanismes d’exploration, il existe également des variations importantes.

Le système de gacha dans Tower of Fantasy est principalement axé sur la collecte d’armes plutôt que sur les personnages. bien que les personnages liés aux armes aient des histoires, en réalité, ce ne sont que des versions IA de combattants célèbres qui servent de skins optionnels pour votre personnage principal.

Les compétences de combat de votre personnage sont déterminées par votre chargement configurable de trois armes, ce qui est un peu plus rapide que le système de combat élémentaire basé sur le groupe de Genshin.

Tower of Fantasy a également été commercialisé comme un RPG «monde partagé» avec des composants MMO, tels que des équipages pouvant accueillir jusqu’à 180 joueurs et des batailles de boss mondiaux avec plusieurs joueurs.

Genshin Impact devrait également faire face à la concurrence de Tower of Fantasy. Il est donc juste de présumer que la base de joueurs du jeu explosera dès sa sortie dans le monde entier.