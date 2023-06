Le 10e anniversaire de Man of Steel célébré par Zack Snyder alors que The Flash Soft-Reboots The DCEU

Le Flash est peut-être configuré pour donner au DCU un redémarrage en douceur ce week-end, mais il y a dix ans, le DCEU a commencé avec Zack Snyder. Homme de Acier. Un redémarrage de la franchise Superman et le premier chapitre de l’univers prévu par le réalisateur, le film a vu Henry Cavill intervenir pour jouer le double rôle de Clark Kent et Superman, et les fans ont été instantanément d’accord avec sa performance en tant que personnage emblématique de la bande dessinée. Bien que les choses ne se soient pas exactement déroulées comme prévu plus tard, Snyder a partagé un article de Vero pour célébrer le 10e anniversaire de la sortie du film mercredi. Dans le message, Snyder a commenté:





« Merci à tous d’avoir participé à cet incroyable voyage avec moi #Manofsteel. »

L’anniversaire est un autre ce qui aurait pu être un moment pour tous ces fans qui voulaient voir l’univers de Snyder continuer au-delà Ligue des Justiciers. Je suis une autre branche du multivers, qui sait où cela aurait mené, mais ici et maintenant, le Synderverse est terminé et un nouveau régime est prêt à commencer. Ce sera l’idée originale de James Gunn et Peter Safran, et cela impliquait une toute nouvelle liste de personnages ainsi qu’un nouveau Superman et Batman.

Bien sûr, rien de tout cela n’a empêché les fans de la vision de Zack Snyder de sauter sur les réseaux sociaux hier pour aider à célébrer l’anniversaire de ce que beaucoup considèrent comme l’un des meilleurs films de Superman.

Que réserve l’avenir à Superman ?

Eh bien, autant que l’on sache, le Synderverse a eu sa dernière sortie et Superman d’Henry Cavill est parti avec, malgré la tentative de Dwayne Johnson de le ramener dans le giron en Adam noir. En tant que pierre angulaire des bandes dessinées de DC, Superman sera toujours présent dans les films et les émissions de télévision à venir, la question est de savoir qui le jouera dans sa prochaine itération sur grand écran ?

Jusqu’à présent, James Gunn est resté discret sur qui reprendra le rôle dans Superman : Héritage, malgré les rumeurs constantes de qui est et qui est sorti. Une chose qui a été précisée par les fans est que celui qui deviendra le prochain à porter la cape du Kryptonien a de très grandes chaussures à remplir, et il y aura beaucoup de comparaisons faites lorsque le premier film DCU débarquera en 2025 .

Pour l’instant, tous les regards sont tournés vers l’arrivée de Le flash, qui à l’origine aurait vu Cavill faire une apparition avant que tout ne change autour des plans d’évolution de la DCU. Avec le genre de film mis en place pour nettoyer l’ardoise Snyder, il y a évidemment des sentiments mitigés de la part de ceux qui ont poussé les hashtags Synderverse dans la mesure du possible, en vain. Le flash semble se présenter comme l’un des meilleurs films DC de la dernière décennie, mais nous verrons ce week-end s’il peut vraiment être à la hauteur du battage médiatique.