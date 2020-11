Le 101e anniversaire de naissance de Pu La Deshpande commémoré avec Google Doodle conçu par l’artiste Sameer Kulavoor

Purushottam Laxman Deshpande, ou Pu La Deshpande, est né à Mumbai le 8 novembre 1919. Sa famille avait un illustre héritage littéraire: le grand-père de Pu La avait traduit le Gitanjali de Rabindranath Tagore en marathi.

Google Doodle for Pu La, ou 101e anniversaire de Purushottam Laxman Deshpande

Le 101e anniversaire de naissance de Purushottam Laxman Deshpande – mieux connu sous le nom de Pu La Deshpande – a été marqué par un Google Doodle conçu par le célèbre artiste basé à Mumbai, Sameer Kulavoor.

Le doodle représente l’écrivain, le dramaturge, le musicien, le compositeur, l’acteur, le réalisateur et le philanthrope à son harmonium, levant sa main libre pour souligner une note.

«Étant né et élevé à Mumbai / Maharashtra, on rencontre le nom de Pu La Deshpande et travaille constamment dans la culture populaire – musique, écriture, cinéma, théâtre, littérature, et plus. Il était connu pour être un observateur pointu de la vie, et on peut le voir dans son œuvre littéraire. Il y a une chanson marathi très populaire à laquelle nous avons été exposés lorsque les enfants à l’école ont appelé ‘Naach re mora‘(Danse du paon, danse) – J’ai appris beaucoup plus tard (à ma grande surprise) qu’il avait composé la chanson! « , A déclaré Kulavoor à propos de son inspiration pour le Google Doodle.

La référence à la chanson est tissée dans l’illustration de Kulavoor, et l’artiste a déclaré qu’il avait également tenté d’incorporer la personnalité colorée de Pu La dans le Doodle. « La vie et l’œuvre de Pu La sont le message [I hope people take from the Google Doodle]», a ajouté l’artiste.« J’espère souligner le fait que l’on peut avoir plusieurs débouchés et formes différents à la créativité.

Pu La Deshpande est né à Mumbai le 8 novembre 1919. Sa famille avait un illustre héritage littéraire: le grand-père de Pu La avait traduit celui de Rabindranath Tagore. Gitanjali en marathi.

La biographie accompagnant le Google Doodle de Pu La retrace son temps depuis l’obtention d’une maîtrise, jusqu’à son travail en tant que professeur d’université avant de se lancer dans une carrière dans la musique. « Un maître de l’harmonium, il a joué en tant qu’accompagnateur pour les artistes vocaux acclamés de l’époque et a également sorti ses propres enregistrements à succès. Mais la musique était loin d’être le seul talent créatif de Deshpande, et à la fin des années 1940, son écriture a été créée en Bombay magazine », note la biographie.

L’écriture de Pu La couvrait différents formats – des romans et essais aux pièces de théâtre et aux spectacles en solo. Il a également joué et réalisé plusieurs films. En 2018, la National Film Archive of India a organisé une exposition de ses affiches de films en hindi et en marathi à l’approche du centenaire de sa naissance. L’exposition comprenait également la copie manuscrite originale du scénario du classique culte de Pu La Gulacha Ganpati, fourni à NFAI en 2015 par les membres de la famille de Rajguru, le producteur du film.

La déclaration accompagnant le Google Doodle de Kulavoor observe: « Réputé pour son style caractéristique d’humour joyeux et de satire, Deshpande a fait sourire d’innombrables lecteurs et publics avec ses contributions multiformes à la littérature marathi et aux arts de la scène … Joyeux anniversaire, PL Deshpande , et merci de partager votre humour et votre harmonie avec les habitants du Maharashtra et au-delà. «

