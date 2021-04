Layers of Fear de Bloober Team sortira sur PlayStation VR fin avril 2021

Couches de peur par Bloober Team est certainement l’un des jeux d’horreur les plus célèbres de ces dernières années. Cela est notamment dû à la très bonne combinaison d’une intrigue forte avec quelques rebondissements et surprises ainsi que des scènes en constante évolution.

Inspiré de PT, le teaser de Hideo Kojima pour « Silent Hills », le titre a été publié en 2016 pour PS4, Xbox One et pc. En 2018, le jeu est finalement sorti pour le Commutateur Nintendo porté. Un an plus tard, il en est devenu un Version réalité virtuelle de « Layers of Fear » publié pour le PC, permettant aux joueurs de découvrir le titre d’horreur dans une toute nouvelle dimension.

Layers of Fear arrive sur PlayStation VR

Maintenant, les propriétaires de PlayStation 4 peuvent s’attendre à un port correspondant pour Sony PlayStation VR hâte de plonger dans l’histoire de l’artiste. « Layers of Fear » a été adapté par Incuvo, une société spécialisée dans le portage et le développement de jeux de réalité virtuelle pour la réalité virtuelle, et devrait commencer le 29 avril 2021 à paraître sur PlayStation 4. Le prix du port VR est de 19,99 €.

De quoi parle Layers of Fear?

Dans le jeu d’horreur, le joueur contrôle un peintre autrefois célèbre et couronné de succès qui veut achever son chef-d’œuvre du point de vue à la première personne. L’accent est mis sur le changement de lieu, les sauts et l’intrigue elle-même.