Layered Clothing arrive sur Roblox Avatars

Les vêtements superposés arrivent à Roblox Personnalisation de l’avatar. Annoncé lors de la Roblox Flux de la journée des investisseurs, les joueurs pourront bientôt équiper plusieurs couches de vêtements sur leur avatar lors de la personnalisation. Aucune date de sortie n’a été fournie.

Bientôt, la personnalisation de l’avatar sera encore plus complexe. Par exemple, l’ajout de vêtements en couches permettra aux joueurs de porter un sac à dos par-dessus une veste, par-dessus un t-shirt. Actuellement, un combo sac à dos / veste / t-shirt serait strictement catégorisé comme un accessoire de chemise unique.

Comme l’a souligné le directeur commercial Craig Donato, la fonction de vêtements en couches offre aux utilisateurs beaucoup plus de liberté d’expression lors de la conception de leur identité numérique.

«C’est important parce que nous voulons que les utilisateurs traitent les Avatars comme leur identité numérique», déclare Donato. « Un pourcentage important de nos DAU [Daily Active Users] changer leurs avatars d’une manière ou d’une autre, tous les jours – tout comme changer leurs vêtements dans la vraie vie. «

Nous imaginons également que les vêtements superposés encourageront les créateurs de jeux à concevoir des options de vêtements et d’accessoires encore plus diversifiés, tout cela au nom de permettre aux utilisateurs de créer les versions les plus proches possibles de leur véritable identité.

En plus des vêtements superposés venant à Roblox, Donato a également abordé les expressions faciales réelles. Suivant le Roblox La récente acquisition de la société Loom.ai en décembre 2020, Donato a rappelé au public que cette technologie de suivi du visage permettra « des formes de communication plus riches et plus subtiles ».

Les détails sur le moment où s’attendre à des vêtements superposés et à des expressions faciales réelles n’ont pas été annoncés.

