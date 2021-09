Lawrence Kasdan prépare un documentaire sur George Lucas

Le scénariste acclamé Lawrence Kasdan, responsable de « Empire Strikes Back », considéré comme la meilleure suite de la saga « Star Wars », a indiqué à de précédentes occasions qu’il avait déjà terminé son travail dans la franchise depuis sa participation à « Solo », cependant , cela ne veut pas dire que c’est la dernière fois qu’il fera quelque chose en rapport avec George Lucas ou Industrial Light and Magic, une société d’effets spéciaux fondée par le cinéaste dans les années 70.

Selon le compositeur de films James Newton Howard, Kasdan réalise une série documentaire de six épisodes dans laquelle le centre d’attention est Lucas et son studio emblématique, qui donnerait aux fans du réalisateur un aperçu des coulisses de la création du film. Lucasfilm et ses propres origines dans le monde du cinéma.

Howard a partagé la nouvelle lors d’une récente participation au podcast « Score », notant qu’il avait fini d’écrire la bande originale de la série, bien qu’il n’ait pas donné plus de détails à ce sujet. Malgré ses propos, aucune annonce majeure n’a été faite pour anticiper l’arrivée de ce documentaire.

Le projet en question n’apparaît pas dans les prochains calendriers de sortie de Disney ou de Lucasfilm, et il n’y a même pas de confirmation que tous deux participeront à sa distribution. Bien qu’un regard approfondi sur les débuts d’Industrial Light and Magic semble exactement le type de matériel qui cadrerait avec le contenu de Disney +, il ne reste plus qu’à attendre de futures confirmations.

George Lucas a commencé le travail d’Industrial Light and Magic en mai 1975, en commençant par une équipe de pionniers dans le domaine des effets visuels, qui ont perfectionné leur technique à travers la production du premier volet de « Star Wars » et sa sortie en 1977, devenant le premier grand succès de l’étude.

Industrial Light and Magic commencerait à collaborer avec d’autres projets de Lucasfilm tels que « Riders of the Lost Ark », en plus d’être responsable des effets visuels de la trilogie « Back to the Future ». Des cassettes modernes telles que « Space Jam: A New Legacy », « Jungle Cruise », « Free Guy » ou « Black Widow » ont fait appel aux talents de cette équipe de production.