Lawrence Chaney et Ellie Diamond de Drag Race UK parlent de leur épopée | 45secondes.fr rencontre

« Je n’étais pas la victime dans cette circonstance », a déclaré Lawrence à 45secondes.fr.

Drag Race UK les finalistes Lawrence Chaney et Ellie Diamond ont parlé de leur rupture épique à la suite du défi de la comédie stand-up.

Parler à 45secondes.fr quelques jours à peine avant que RuPaul ne sache le vainqueur de la deuxième saison de l’émission, Lawrence et Ellie ont révélé comment regarder le combat à la télévision avait ramené des «sentiments gênants» malgré le fait de rafistoler les choses le lendemain du tournage de l’épisode du défi de la comédie l’année dernière.

Dans l’épisode 8, Ellie a remporté le mini défi et, en guise de récompense, elle a pu décider de l’ordre de passage du défi principal. Lawrence n’était pas satisfait de la place qu’Ellie lui avait donnée dans la file d’attente, et a ensuite été montré critiquant Ellie deux fois au cours de l’épisode. Certains fans de l’émission ont estimé que la réaction de Lawrence à l’ordre de passage d’Ellie était exagérée.

Parlant de l’épisode, Ellie a déclaré: « De toute évidence, nous l’avons traité, c’était il y a des mois [when we filmed]. Littéralement le lendemain, nous l’avons trié. «

Elle a ensuite révélé qu’ils avaient parlé après la diffusion de l’épisode (2 mars) pour purifier à nouveau l’air. «Évidemment, revivre et regarder en arrière, les sentiments reviennent et c’est gênant», a-t-elle déclaré. « Mais nous avons FaceTimed deux secondes plus tard, et nous nous sommes dit » comment ça va? » ‘Ouais bien!’ (des rires) »

Après la diffusion de l’épisode, Lawrence a reçu des messages haineux de la part de trolls et a ensuite supprimé son compte.

Parlant de la réaction du public face au scénario, Lawrence a déclaré: « Eh bien, c’est la vérité. Beaucoup de gens étaient inquiets pour moi lorsque j’ai désactivé mon Twitter, et j’apprécie l’inquiétude et le soutien parce que c’était magnifique et vraiment gentil à voyez. Mais, je n’étais pas la victime dans cette circonstance. «

Lawrence a poursuivi: « Je maintiens que j’ai été très fort et vocal dans une situation concernant un ordre de marche. Aurais-je dû l’être? [pauses] Mais vous devez vous en tenir à ce que vous faites. Il ne sert à rien de trouver des excuses. «

« Mon principal problème quant à la raison pour laquelle j’ai désactivé Twitter, j’étais comme, vous avez tous droit à une opinion. Je ne vous le dirai jamais ne pas d’avoir un avis, car c’est ce que j’ai fait dans l’émission. [But] Je ne serai pas un paillasson pour que vous me taguiez. »

«Je faisais défiler mon écran d’accueil et les gens me disaient:« Lawrence Chaney est une grosse salope », et je suis cool que cela soit écrit sur une cabine de toilettes, mais pas sur Twitter.»

