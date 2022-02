« Law & Order » revient en force, mais est-ce toujours saisissant ?

Dun-dun ! « La loi et l’ordre » est de retour !

Le monstre original qui a donné naissance à « Special Victims Unit » et « Organized Crime » (entre autres retombées) s’est déroulé à l’origine de 1990 à 2010 et est revenu jeudi soir avec un épisode intitulé « The Right Thing ». Mais était-ce la « bonne chose » de ramener la série ?

Votre kilométrage peut varier.

De nouveaux visages et des anciens peuvent être trouvés autour de l’enceinte sur « Law & Order ». Sur la photo : Camryn Manheim (Kate Dixon), Anthony Anderson (Kevin Bernard), Jeffrey Donovan (Frank Cosgrove). Virginie Sherwood / NBC

C’est un retour dont rêve le créateur Dick Wolf depuis son annulation, selon l’ancien showrunner René Balcer. Comme Balcer l’a dit AUJOURD’HUI, Wolf avait approché une série de points de vente, dont TNT, pour relancer l’émission après l’annulation en 2010.

« Je pense qu’il aurait été heureux de faire un spectacle de marionnettes en direct » Law & Order « », a déclaré Balcer, qui a commencé comme scénariste lors de la première saison et est devenu showrunner en 1996; la série a remporté un Emmy en 1997. « Cela vient de se terminer de la manière la plus stupide, la plus arbitraire et la plus injustifiée. »

Ce n’était pas une mauvaise idée, même si ça n’a pas marché tout de suite. Comme l’a noté Balcer, tous les redémarrages ont des avantages : « C’est sûr à faire ; il est pré-vendu au public, donc vous ne voulez pas jouer avec la sauce secrète », a-t-il déclaré. « Il y a tellement d’argent sur ces émissions, c’est comme, ‘Ne changez rien, gardez-le aussi sûr que possible.' »

Pour les non-initiés, « L&O » de NBC a défini la procédure policière/avocate dans un format soigné et structuré : la première moitié de l’émission traitait du crime et des efforts des détectives de la police pour attraper un suspect ; la seconde moitié s’est concentrée sur les efforts de l’accusation pour obtenir une condamnation. Ce format apparemment rigide s’est avéré avoir beaucoup de marge de manœuvre pour raconter des histoires intelligentes, mais pas beaucoup sur la vie personnelle des personnages. Cela peut sembler anathème sur la plupart des séries ces jours-ci, mais cela a fait de « L&O » une série parfaite à rediffuser – et ce sont ces rediffusions, qui ont formé l’épine dorsale des réseaux de programmation pré-original comme TNT et Lifetime, qui ont aidé la série vraiment trouver son public.

Hugh Dancy (comme Nolan Price) et Odelya Halevi (comme Samantha Maroun) sont des procureurs passionnés et éthiques. Eric Liebowitz / NBC

L’annulation est venue sous un nuage de comportement curieux; bien que la série soit sur le point de battre des records en tant que drame télévisé scénarisé le plus ancien, et malgré cela, elle a été renouvelée pour une 21e saison, la politique en coulisses, ainsi que des discussions sur les frais de licence pour ces rediffusions à TNT, ont conduit à un débranchement brusque de la prise. La série n’a jamais eu de véritable finale.

Avance rapide d’environ 12 ans jusqu’à « The Right Thing ». Ce qui a été diffusé jeudi ne gâchera peut-être pas la «sauce secrète», mais le public sera probablement divisé. Les fans qui n’ont jamais écouté l’émission originale verront probablement une série; ceux qui ont regardé la plupart ou la totalité de la première diffusion verront probablement une série légèrement différente de celle à laquelle ils s’attendaient.

Jack McCoy de Sam Waterston dirige le bureau du procureur, tout comme il l’a fait dans la série originale. Michael Greenberg / NBC

Il y a toujours une certaine quantité de cases à cocher dans n’importe quel épisode « L&O », et « Right Thing » obtient une carte de danse complète :

Extrait de l’histoire des gros titres (faisant écho à la poursuite et à la libération de Bill Cosby)

Les détectives apprennent à se connaître, ont des frictions : Det. Kevin Bernard (Anthony Anderson), Dét. Frank Cosgrove (Jeffrey Donovan)

Argument obligatoire des deux côtés entre ces partenaires : Donovan devient Stabler complet (voir Elliot Stabler, de « Special Victims Unit »/ »Organized Crime ») tout en interrogeant un citoyen truculent, puis se plaint que les flics ne peuvent rien faire ces jours-ci, depuis tout le monde a des caméras. Bernard lui dit qu’il ferait plus d’abeilles avec du miel qu’avec du vinaigre et peut-être que les caméras sont une bonne chose.

Chef de file de rang supérieur dans l’enceinte: le lieutenant Kate Dixon (Camryn Manheim)

Harengs rouges et détournements étranges : l’ancien ADA Jamie Ross (Carey Lowell) est de retour dans le bureau du procureur et se sent sérieusement coupable de la façon dont ce cas particulier s’est avéré.

Coïncidences incroyables (les détectives ramassent un mégot de cigarette qui traîne sur le trottoir depuis des heures et boomils ont de l’ADN sur un suspect).

Quelqu’un franchit la ligne: Donovan ment avec joie à ce suspect, lui disant que dès qu’elle avoue le meurtre, elle peut simplement rentrer chez elle, puisque tout le monde est de son côté. C’est le moment où les téléspectateurs vétérans penseront, J’ai hâte d’entendre comment cela se passe devant le tribunal.

Une arrestation ! Et entracte.

Rencontrez les nouveaux avocats : EADA Nolan Price (Hugh Dancy) et ADA Samantha Maroun (Odelya Halevi). Il est passionné et tout au sujet de l’éthique. Elle est… utile. Bien habillé. Jolie au niveau du modèle.

Rencontrez le vieil avocat: le procureur de district Jack McCoy (Sam Waterston) est toujours en poste (il a rejoint la série en 1994 et est resté jusqu’à l’annulation), avec des cheveux plus blancs et encore moins de temps d’écran – mais il est là pour affronter Price; McCoy n’a jamais été un personnage à laisser l’éthique entraver une poursuite – il a toujours eu sa propre boussole morale. Nolan décide de juger l’affaire sans les aveux douteux.

Discours grandioses au jury, suivis d’objections et de fils-pièges dans la salle d’audience. Cosgrove mentionne la confession lors de ses grillades sur le stand, puis donne Prix pour plus tard : « Je les attrape, tu les cuisines, c’est comme ça que ça doit marcher. »

Un verdict est rendu ! (Spoiler: Ils gagnent l’affaire, car ADA Maroun prononce le discours de clôture et fait référence à une agression dans sa propre histoire familiale. Donc, elle est plus qu’un joli visage.)

Dans sa structure, c’est à quoi ressemble un épisode « Law & Order ».

Et encore.

Les détectives Bernard (Anderson) et Cosgrove (Donovan) maîtrisent leur jeu d’écharpe. Eric Liebowitz / NBC

À bien des égards, « The Right Thing » ressemble à un épisode construit par des personnes qui ont lu le livre de jeu mais qui ont raté le cœur de ce qui a si bien fonctionné pour l’original. Le showrunner et scénariste d’épisodes Rick Eid a sa bonne foi « L&O » (il était avec la série de 2005 à 2007) et a passé du temps sur d’autres séries de Dick Wolf (de « SVU » à « FBI »). Il travaille également avec moins de temps pour raconter une histoire que lorsque la série a commencé en 1990 – comme l’a noté Balcer, à l’époque, ils disposaient d’environ 46 minutes pour chaque épisode; aujourd’hui, il est plus proche de 42.

Il y a des parties qui sonnent juste : l’intérieur vert sarcelle industriel de l’enceinte est non seulement très similaire à l’original, mais il a une sensation tactile et granuleuse. Dixon de Manheim n’a pas grand-chose à faire, mais elle se sent comme quelqu’un qui occupe ce poste depuis un certain temps. Bernard d’Anderson est un retour bienvenu – il est familier et solide et nous lui faisons immédiatement confiance.

Quelqu’un a-t-il retiré les détectives Benson (Mariska Hargitay) ou Stabler (Christopher Meloni) de l' »Unité spéciale des victimes » ? Virginie Sherwood / NBC

L’histoire, cependant, semble un peu périmée; ce n’est pas exactement un nouveau titre à riffer. Et où sont les détectives de la « Special Victims Unit », même pour une scène ? L’accent est mis sur un crime sexuel notoire qui fait la une des journaux; l’absence du Cpt. Olivia Benson (Mariska Hargitay) ne se sent pas seulement comme une occasion manquée, elle se sent bizarre.

Pendant ce temps, le jumelage de Cosgrove et Bernard ne semble pas avoir de sens : les hommes ont essentiellement le même âge et ne sont jumelés que depuis quelques mois. Souvent sur « L&O », les partenaires détectives sont un vétéran avec un nouveau venu, pas deux pairs. Leur affrontement semble pro forma et leur sparring cloué, pas organique.

L’étranger est toujours ce qui se passe dans le bureau du procureur. Il est difficile de comprendre la trajectoire de carrière de Jamie Ross : elle était une avocate de la défense qui a rejoint l’accusation, puis est partie pour passer plus de temps avec sa famille et redevenir avocate de la défense. Puis elle est devenue juge de première instance (« Law & Order: Trial by Jury »). Maintenant, elle n’est plus juge… mais de retour en tant qu’ADA ? Oui, il y a un petit clin d’œil à son ancien poste judiciaire avec l’inclusion d’un marteau sur l’étagère de son bureau – mais cela Bureau! Comment se fait-il qu’elle ait obtenu un plus grand espace de travail que même le procureur lui-même ? Complet avec une télévision à écran plat et plein de soleil ? Si rien d’autre, nous savons quelques choses sur le bureau du procureur : il fait sombre, il est à l’étroit et il serait aussi graveleux que le commissariat, sauf qu’il y a des piles de papier partout.

Ce n’est pas cet endroit.

ADA Maroun (Halevi) est la femme idéale pour les déclarations de clôture. Michael Greenberg / NBC

« Law & Order » a toujours été un spectacle qui dépasse la simple procédure, du moins pour ses fans dévoués. Il y a une ruse – les personnages sont intelligents dans les livres ou dans la rue, mais jamais caricaturaux ou insensés pour le plaisir de l’histoire. Mais certains des mouvements entre les personnages de cet épisode suggèrent que l’opportunisme est plus important que la texture ou les précédents jurisprudentiels. (Il est difficile d’imaginer un procureur qui, de manière préventive, sans même passer par les requêtes avec le juge, jette un aveu.)

Pourtant, c’est le premier épisode. Avec de la chance, il y aura plus de place pour comprendre ce qui se cache derrière toutes ces bizarreries : l’énorme bureau de Jamie ; pourquoi deux détectives vétérans sont maintenant jumelés pour la première fois ; pourquoi McCoy demanderait personnellement à Nolan de rejoindre son bureau s’ils voient le monde si différemment. Il y a de la place pour que tout cela fonctionne. Cela peut-il arriver en l’espace de 42 à 44 minutes chaque semaine ?

Balcer pense que oui. « C’est un spectacle digne et mérite une chance, » at-il dit. « J’espère que les gens seront patients. L’original a mis trois ans à cliquer. C’est une sorte de malédiction qu’il y ait eu 20 ans de série, parce que tous les acteurs l’auront vu et ils se diront : ‘Je dois agir comme ça.’ Il leur faudra du temps pour trouver leur propre rythme et ne pas essayer d’être le prochain Jerry Orbach.