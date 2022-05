Law & Order est renouvelé pour sa 22e saison.

Nous reconnaissons tous le »dun-dun » dès l’introduction du »La loi et l’ordre »(Law & Order) l’une des histoires de crime et des drames juridiques les plus anciens à la télévision. Créé en 1990 par la chaîne CNB et annulée en 2010, la série a repris pour sa 21e saison en 2021, et apparemment elle a été si bien accueillie qu’elle a déjà été renouvelée pour sa 22e saison.

»Law and Order » a donné vie à d’autres spin-offs à succès avec »Law and Order: Special Victims Unit », qui suit les crimes de leur enquête en donnant une approche plus policière de son histoire, en équilibrant les enquêteurs du crime, et les juges qui instruisent les affaires. loup de bite il est le créateur à la fois de la version originale et de »Special Victims Unit ».

La saison 21 de la série a été créée en février 2022, après plus de dix ans d’interruption. Sam Waterton Oui anthony anderson ils ont assumé les rôles principaux dans la série, jouant respectivement DA Jack McCoy et Dt. Kevin Bernard. La série a rejoint la gamme NBC en remplacement de mi-saison.

« La marque emblématique » Law & Order « est depuis longtemps synonyme de NBC, et nous ne pourrions être plus ravis de ramener ces trois drames pour la saison 2022-23 », a-t-il déclaré. Lisa Katz, président de la programmation scénarisée de NBCU. Il a poursuivi en disant: « C’est un témoignage de l’éclat de la narration de Dick Wolf que le public continue d’être captivé par ces personnages inoubliables semaine après semaine, année après année. »

« Les rêves deviennent réalité », a déclaré le producteur exécutif Dick Wolf. « Le renouvellement des programmations complètes est la dernière vérification de notre partenariat avec NBC et Universal Television. Je tiens personnellement à remercier les scénaristes et acteurs talentueux, les producteurs qui font fonctionner les trains à l’heure et les équipes qui produisent sans relâche des spectacles exceptionnels malgré un degré de difficulté sans précédent en raison de la pandémie.

Le renouveau de »Law & Order » s’est avéré un succès dans son retour, se classant numéro un le jeudi soir dans la tranche d’âge 18-49 ans. La première de la saison 21 a attiré près de 13 millions de téléspectateurs au total à travers les vues en direct et en streaming. La première de la 22e saison de « Law and Order » n’a pas encore de date précise.