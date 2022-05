Law Abiding Citizen 2 se passe avec l’écrivain original, Gerard Butler pour produire

Après plus d’une décennie, Citoyen respectueux des lois obtient une suite. Réalisé par F. Gary Gray et écrit par Kurt Wimmer, le thriller d’action est sorti en salles en 2009. Mettant en vedette Gerard Butler et Jamie Foxx, le film suit un homme qui se fait justice lui-même lorsque le système de justice pénale ne parvient pas à punir l’assassin de sa famille. Le film a été un succès au box-office, même si les critiques n’étaient pas trop aimables.

Par date limite, il a maintenant été révélé que Citoyen respectueux des lois 2 est officiellement lancé. Butler, qui a également été producteur de l’original, produit la suite aux côtés de ses collègues producteurs de retour Wimmer, Lucas Foster et Alan Siegel. Rob Paris et Mike Witherill de Rivulet Films produisent également. Tristen Tuckfield et Jillian Apfelbaum de Village Roadshow Pictures sont les producteurs exécutifs.

Un réalisateur n’a pas été nommé et il n’est pas clair si le plan est que Gray revienne au fauteuil du réalisateur, mais Wimmer écrit le scénario du film de suivi. Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé, et il n’est pas tout à fait clair si Foxx ou tout autre acteur du film original vont reprendre leurs rôles. Cependant, une déclaration des cinéastes taquine la revisitation des personnages introduits dans le premier film.

«Je suis ravi de m’associer à Rob, Mike et Village Roadshow Pictures, ainsi qu’à mon partenaire créatif fréquent Kurt Wimmer, pour revisiter ces grands personnages et ce sujet fascinant qui semble encore plus pertinent aujourd’hui que lorsque nous avons réalisé le film original. Nous allons vous époustoufler… encore une fois », a déclaré Foster.

« Nous sommes ravis de nous associer à Rivulet pour la suite de Citoyen respectueux des lois« , ont noté Tuckfield et Apfelbaum. « C’est un titre qui illustre la portée et l’étendue de la bibliothèque Vine. Collaborer étroitement avec Kurt et Lucas apportera l’authenticité créative nécessaire pour faire un film digne de son prédécesseur. »

Paris et Witherill ont ajouté: « La demande de thrillers d’action intelligents et axés sur les stars sur le marché est palpable, et c’est l’une de ces rares opportunités de franchise inexploitées qui était trop belle pour la laisser passer. »

Les détails de l’intrigue de Law Abiding Citizen 2 sont secrets

Même si la suite se concentre sur différents personnages, il semble probable qu’elle porte sur un thème similaire. Le personnage de Gerard Butler dans Citoyen respectueux des lois est quelqu’un que les téléspectateurs recherchent au départ, mais les lignes s’estompent au cours de l’histoire. Butler a déjà parlé de ce thème du film original dans une interview avec Film School Rejects.

« Je pense que ce film fonctionne à plusieurs niveaux », a-t-il déclaré. « C’est excitant, il y a beaucoup de suspense, c’est surprenant, mais en même temps ça donne à réfléchir et cela vous entraîne dans beaucoup de questions sur la justice, sur le système juridique, sur la responsabilité et l’obligation de rendre compte. Combien on a droit de se défendre et de se défendre. Parce que c’est, en tant que public, même le personnage de Jamie, le procureur dit: « Je suis avec toi. Je comprends. »

Il a ajouté: « Et en tant que public, c’est incroyable le soutien apporté à mon personnage malgré le fait qu’il commet des actes assez horribles. J’ai pensé que c’était vraiment fascinant quand je l’ai vu avec un public ‐ quelle partie du film ils m’encourageaient encore alors que les tueries commençaient à impliquer de plus en plus d’innocents. »

Citoyen respectueux des lois 2 n’a pas encore de date de première.





