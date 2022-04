L’avocate du divorce de Kim Kardashian, Laura Wasser, dénonce le comportement en ligne de Kanye West

Quand il s’agit du comportement en ligne de Kanye « Ye » West envers Kim Kardashian, Laura Wasser reste vraie : ne le faites pas.

L’avocate de 53 ans, qui représente la star de « The Kardashians », a partagé ses réflexions sur les publications Instagram de Ye supprimées depuis lors du divorce de l’ancien couple. Parmi les commentaires publics que l’artiste a écrits précédemment, il a déclaré qu’il ne voulait pas que leur fille de 8 ans, North, sur TikTok, affirme qu’il n’a pas été invité au 4e anniversaire de sa fille Chicago, et des commentaires inappropriés et une vidéo musicale sur le petit ami de Kardashian, Pete Davidson.

« Il n’y a aucune raison pour que vous deviez sortir publiquement et faire des déclarations à propos de quelqu’un lorsque vous traversez ce qui devrait être une chose assez privée. Je veux dire, « Salut, Kanye West », a déclaré Wasser dans une nouvelle interview avec Bustle. « Oubliant mon implication dans cela, le monde entier a regardé (et pensé) que ce n’est probablement pas la meilleure façon de procéder, en particulier en tant que parent. »

West et Kardashian ensemble à Londres le 9 novembre 2012. Alan Chapman / Film Magic

Wasser est celle qui a déposé les papiers de divorce du fondateur de Skims en février 2021. Elle a également aidé Kardashian à devenir légalement célibataire.

Le comportement en ligne de Ye l’a temporairement banni de la plate-forme de médias sociaux en mars, après avoir enfreint les politiques de l’entreprise en matière de discours de haine, d’intimidation et de harcèlement. L’interdiction de 24 heures, cependant, n’était pas liée aux commentaires qu’il a faits sur Kardashian ou Davidson. Il a été lancé après qu’il aurait posté une photo de Trevor Noah et l’aurait sous-titrée avec des insultes raciales.

Les Grammy Awards lui ont ensuite interdit de se produire lors de la cérémonie en raison de son « comportement en ligne préoccupant », a déclaré un représentant de l’artiste à Variety.

En février, dans des documents judiciaires obtenus par AUJOURD’HUI, Kardashian a évoqué les commentaires publics de son ex concernant leur famille.

« J’ai très envie de divorcer. J’ai demandé à Kanye de garder notre divorce privé, mais il ne l’a pas fait. Kanye a mis beaucoup de fausses informations concernant nos affaires familiales privées et la coparentalité sur les réseaux sociaux, ce qui a créé une détresse émotionnelle », a-t-elle déclaré.

Ye a ensuite déposé des documents judiciaires contestant les affirmations de Kardashian, les qualifiant de « double ouï-dire ». Selon son avocat, dans les documents judiciaires obtenus par AUJOURD’HUI, il n’a pas été possible de prouver que Ye a réellement écrit les messages et, à cause de cela, ils ne devraient pas être recevables.

Kardashian à la première à Los Angeles de la nouvelle émission de Hulu « The Kardashians » le 7 avril 2022. Getty Images

Kardashian a parlé de son divorce et de la façon dont elle est déterminée à avoir une relation de coparentalité saine avec Ye pour le bien de leurs quatre enfants.

« Vous pourriez être tellement blessé ou en colère contre votre ex, mais je pense que devant les enfants, ça doit toujours être » Ton père est le meilleur « », a-t-elle déclaré à Vogue dans une interview en février. « Assurez-vous d’être la plus grande pom-pom girl de votre co-parent, peu importe ce que vous traversez personnellement. »

Elle a également dit à Ellen DeGeneres lors d’une apparition dans son talk-show éponyme qu’elle prenait « la grande route » en ce qui concerne son ex.

« Je veux toujours que mes enfants voient le meilleur des meilleurs », a déclaré Kardashian à l’hôte. «J’essaie juste – aussi dur que cela puisse être parfois – j’essaie de l’ignorer et d’essayer de faire ce qui est le mieux pour les enfants. Prenez la grande route.

Kardashian a également récemment expliqué à Hoda Kotb de 45secondes.fr comment elle met son bonheur au premier plan et comment cela inclut sa relation avec Davidson.