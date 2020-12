L’avocat de Trump «  visqueux  » éviscéré par Randy Rainbow

Randy Rainbow revient sur l’époque où Rudy Guiliani a commencé à fondre (YouTube / Randy Rainbow)

Le dernier espoir de Rudy Giuliani d’oublier le moment où il a commencé à fondre en direct à la télévision est parti pour toujours grâce à Randy Rainbow, qui l’a immortalisé pour toujours dans la chanson.

La tristement célèbre conférence de presse où un étrange liquide brun a commencé à couler en ruisseaux sur les joues de Giuliani était sans aucun doute un point bas de carrière en un an qu’il avait déjà entaché d’une controverse sur Borat et d’une apparition chaotique à Four Seasons Total Landscaping.

C’était donc une cible évidente pour Randy Rainbow, célèbre tueur républicain et roi des chansons satiriques, qui a éviscéré l’avocat «visqueux» de Trump dans une nouvelle vidéo sur le thème des vacances.

La bande dessinée gay a déjà ciblé la famille Trump avec ses parodies hilarantes, notamment «No Rules for Donald», «Just Impeach Him» et «The Mueller Blues», mais c’est maintenant au tour de Rudy Giuliani.

Le bien intitulé «Rudolph the Leaky Lawyer» est réglé sur les airs festifs de «Rudolph the Red-Nosed Reindeer», et il détruit bel et bien tout semblant de dignité que l’avocat du président aurait pu avoir.

«Rudolph, l’avocat qui fuyait / avait un visage très visqueux. Et pour la profession d’avocat / il était, eh bien, une grande honte. Beaucoup de New-Yorkais confus / ont trouvé qu’ils étaient incorrects. Ils pensaient que leur ancien maire / avait un peu de respect pour eux-mêmes », chante-t-il joyeusement.

« Puis une nuit il y a deux ans / Donald a appelé pour dire / Rudy avec vos racines Rogained / Aidez-moi à cacher mes prostituées. »

La vidéo couvre tous les plus grands succès de Giuliani, y compris son Mon cousin Vinny la défense juridique, son aide pour couvrir les crimes présumés de Trump et, bien sûr, cette fois-là, il a été attrapé par Borat dans une chambre d’hôtel les mains baissées. Un vrai classique de Noël.

La chansonnette spirituelle de Randy Rainbow se termine: « Oh comment cet avocat baveux / s’est plié à tous les caprices de Donald / Rudolph l’avocat baveux, vous vous enflammerez avec lui. »

Cela réchauffera les coques de votre cœur.