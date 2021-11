L’avocat de Rust Armorer double les allégations de sabotage et dit qu’elle est « en train d’être piégé »

Les suites de l’accident mortel sur le tournage de Rouiller le mois dernier, des gens ont pointé du doigt dans plusieurs directions différentes pour savoir qui est responsable. L’armurier Hannah Gutierrez-Reed est une personne en particulier qui a fait l’objet de nombreuses critiques, et elle a depuis engagé Jason Bowles pour lui servir d’avocat. Récemment, Bowles a fait la une des journaux en insinuant qu’un membre d’équipage « mécontent » peut avoir mélangé des balles en direct avec les blancs sur le plateau pour provoquer délibérément un incident.

Mercredi, Gutierrez-Reed a été poursuivi en justice avec la star Alec Baldwin et d’autres associés à la production. Le gaffer principal Serge Svetnoy, qui était sur le plateau et a été témoin de la fusillade, allègue que la négligence des cinéastes, dont Gutierrez-Reed, a entraîné l’incident traumatisant. Quelques heures après le dépôt de la plainte, Bowles a publié une déclaration affirmant que les rondes sur le plateau pourraient avoir été falsifiées pour encadrer Gutierrez-Reed. Vous pouvez lire la déclaration de l’avocat ci-dessous.

« Hier, nous avons rencontré les shérifs adjoints du comté de Santa Fe et Hannah a continué à coopérer et a fourni une interview complète. Des informations sont publiées et doivent faire l’objet d’une enquête approfondie et d’un examen par le procureur de district. Nous attendons également avec impatience l’enquête du FBI et nous demandent une enquête complète et complète sur tous les faits, y compris les balles réelles elles-mêmes, comment elles se sont retrouvées dans la boîte des « mannequins » et qui les a mises dedans. Nous sommes convaincus qu’il s’agissait d’un sabotage et qu’Hannah est victime d’un coup monté . Nous pensons que la scène a également été falsifiée avant l’arrivée de la police. Le processus de recherche de la vérité exige que le procureur de district et le FBI examinent toutes les preuves, y compris la nature de ces balles réelles. «