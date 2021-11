L’avocat de Rust Armorer allègue qu’un membre d’équipage «mécontent» pourrait avoir saboté l’ensemble

Alors que l’enquête se poursuit sur la mort tragique de la directrice de la photographie de Rust, Halyna Hutchins, une affirmation est apparue selon laquelle quelqu’un aurait délibérément altéré les cartouches pour provoquer l’accident mortel. À la fin du mois dernier, Hutchins se préparait pour une scène sur le plateau avec Alec Baldwin lorsque l’arme à feu que l’acteur tenait aurait déchargé une balle réelle. La police essaie de déterminer comment une balle vivante est arrivée sur le plateau et qui l’a mise dans l’arme, et aucune accusation criminelle n’a été déposée contre qui que ce soit pour le moment.

Hannah Gutierrez-Reed a servi comme armurier pour Rouiller, et son avocat, Jason Bowles, ont suggéré qu’un membre d’équipage « mécontent » aurait pu glisser une balle vivante dans les balles factices. Parlant de la tragédie de Aujourd’hui, Bowles dit qu’il n’aurait dû y avoir que des balles factices sur ce plateau et que son client ne sait pas d’où vient la balle en direct. De son point de vue, l’avocat allègue que la façon la plus logique pour que cela se produise était que quelqu’un l’ait fait intentionnellement.

« Nous savons qu’il y avait une balle vivante dans une boîte de balles factices qui n’aurait pas dû être là – au moins une balle vivante. Nous supposons que quelqu’un a mis la balle vivante dans cette boîte – ce qui, si vous y réfléchissez, le la personne qui a mis la balle vivante dans la boîte de balles factices devait avoir pour but de saboter l’ensemble. Il n’y a aucune autre raison pour que vous fassiez cela – que vous mélangeriez cette balle vivante avec une balle factice. «

Il a été rapporté que quelques heures avant l’accident mortel, de nombreux membres de l’équipe de tournage mécontents se sont regroupés pour quitter le plateau. Jason Bowles laisse clairement entendre que ce n’est pas une coïncidence, affirmant que quelqu’un a peut-être été assez mécontent pour saboter le plateau en partant.

« Je crois que quelqu’un qui ferait ça voudrait saboter le plateau, vouloir prouver un point, vouloir dire qu’il est mécontent, qu’il est mécontent. Et nous savons que les gens étaient déjà venus pour le plateau la veille , et ils l’avaient été et ensuite ils sont mécontents. C’est la question centrale de cette affaire…

Selon Bowles, les armes à feu avaient été laissées sans surveillance pendant au moins deux heures avant la mort de Halyna Hutchins. L’ancien procureur affirme qu’ils étudient la possibilité que quelqu’un falsifie les rondes pendant cette période. S’exprimant également dans la défense de Gutierrez-Reed, Bowles soutient que les acteurs et l’équipe n’auraient pas dû utiliser l’arme à feu sans la présence de l’armurier. Gutierrez-Reed aurait été à l’extérieur du plateau à l’époque, pensant qu’ils ne faisaient que préparer les caméras sur le plateau.

Bowles dit qu’ils coopèrent pleinement avec les forces de l’ordre alors que l’enquête se poursuit. Bien que personne n’ait été inculpé à ce stade, la possibilité d’accusations criminelles n’a pas été exclue. Des mandats de perquisition ont été exécutés avec des enquêteurs dans l’espoir de déterminer l’origine de la balle vivante, mais cela pourrait prendre un certain temps avant que ces conclusions ne soient officiellement annoncées. Cette nouvelle vient d’aujourd’hui.

Sujets : Rouille