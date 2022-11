L’avocat de Lincoln saison 2 : premier regard officiel sur Manuel García Rulfo sur le plateau

Netflix

Manuel García Rulfo revient sur Netflix pour jouer dans la deuxième saison de l’avocat de lincoln et le premier aperçu est déjà connu. Voir!

©NetflixManuel García Rulfo dans The Lincoln Lawyer

Le 13 mai, un nouveau drame juridique est devenu l’une des séries préférées de Netflix. Il s’agit de l’avocat de lincolnqui est dirigé par Manuel García Rulfo et c’était une rage complète dans le monde entier. Avec une saison de dix épisodes et une durée de 60 minutes au total, la série a captivé des milliers de personnes grâce à sa combinaison parfaite de drame et de mystère dans la fiction juridique.

Ceci est dû au fait l’avocat de lincoln suit Mickey Haller, un idéaliste non-conformiste qui subit un accident tragique et passe un an hors du tribunal, mais lorsqu’un de ses grands collègues est assassiné, il est contraint de reprendre ses fonctions. Cette situation n’est pas seulement pour découvrir ce qui est arrivé à son ami, mais aussi pour diriger son cabinet d’avocats, qui est désormais à sa charge.

Cependant, lorsqu’il revient sur les lieux, il ne le fait pas seul, mais avec ses voitures Lincoln, qui deviennent son meilleur bureau. Eh bien, c’est là qu’il sert ses clients, sur la banquette arrière de ses luxueuses voitures. Alors qu’il arpente les rues de Los Angeles, il cherche des solutions aux divers drames juridiques qui se dressent sur son chemin. Et sous cette prémisse, la production est devenue l’un des favoris de la dernière fois.

Tel est ainsi Netflix n’a pas hésité à le renouveler pour une deuxième saison et l’avocat de lincoln préparer son retour. Bien sûr, pour le moment, peu de détails sont connus sur ce qui va arriver. En fait, il n’y a aucune information sur une date de sortie ou une bande-annonce officielle. Précisons tout de même que la première image officielle du tournage des nouveaux épisodes vient de sortir.

Il a été Manuel García Rulfo le même protagoniste qui l’a partagé. Assis dans l’une de ses Lincolns bien connues de la série, on le voit parler au téléphone, avec son café à la main et bien caractérisé comme Mickey. « Ici baise-le que cette mère ne peut pas se gérer », a écrit l’acteur pour accompagner la carte postale devenue rapidement virale. Et avec cela, cela montre que la série est plus proche que jamais.

