L’avocat de Harvey Weinstein adore être qualifié d ‘«  anti-Gloria Allred’ ‘et de «  rottweiler légal’ ‘

Allred est une célèbre avocate spécialisée dans les droits des femmes, mais Rotunno n’était pas préoccupée par le surnom. « Je porterai ça comme un badge d’honneur, à 100% », a déclaré Rotunno sur le Pour la défense avec David Oscar Markus Podcast. L’animateur David Markus a ajouté qu’il avait entendu dire qu’elle avait été qualifiée de Rottweiler légale. « Hé, je prends tout ça, » répondit-elle. «Je suis dur. J’embrasse le fait que je suis dur. Je suis en fait une personne douce et gentille. Mais je suis dur quand il s’agit de défendre ce en quoi je crois.

Weinstein a été accusé de viol et d’agression sexuelle. En février 2020, il a été reconnu coupable de deux crimes sexuels et acquitté de trois autres chefs d’accusation, rapporte le New York Times.

Donna Rotunno recevait un massage quand Harvey Weinstein a appelé

Rotunno a partagé ce qui s’est passé lorsqu’elle a reçu l’appel concernant le cas de Weinstein. «J’ai donc reçu l’appel d’un de ses amis qui m’a demandé si je serais intéressée à parler à Harvey», a-t-elle dit à Markus. «C’était comme un mardi et j’étais en train de sortir du bureau quand j’ai reçu l’appel.»

«Et j’étais en route pour un dîner auquel je devais aller», a-t-elle raconté. «Et j’ai dit: ‘Bien sûr, je suis prêt à parler à n’importe qui.’ Bien sûr, je devrais le rencontrer avant de prendre la décision de m’impliquer dans quelque chose comme le cas de Harvey Weinstein. J’ai dit ‘Bien sûr que je vais lui parler.’ «

L’ami rencontrait Weinstein et a dit qu’il s’arrangerait pour qu’ils se connectent. «Bien sûr, ce soir-là, je suis de retour du dîner et mon téléphone sonne et c’est un numéro de New York», dit-elle.

«Et, vous savez, c’est Harvey Weinstein», a-t-elle poursuivi. «Et Harvey Weinstein n’était pas habitué à ce que les gens disent non ou ne veulent pas lui parler à toute heure de la nuit. Donc, j’étais en fait chez moi sur une table de massage pour me faire masser. Et l’ironie de cela est que… vous ne pourriez pas vous réconcilier si vous essayiez.

Elle a rencontré Weinstein pour la première fois dans son bureau. «J’ai été surprise de ce qu’il appréciait», a-t-elle déclaré à Vanity Fair. «Il m’a dit: ‘On dirait que tu es une très bonne personne’, et ça m’a surpris que cela comptait pour lui.

Rotunno a pris l’affaire et s’est lancé dans un procès éclair avec des rebondissements appropriés pour 20202. Weinstein appréciait Rotunno, la qualifiant de «chuchoteur Harvey. Elle a dit au journaliste de Vanity Fair qu’elle et Weinstein s’entendaient, ajoutant: « Harvey m’a appelé comme ça au début. »

Weinstein a été condamné à 23 ans de prison et Rotunno a qualifié la phrase d ‘«obscène», «odieuse» et «lâche», rapporte CNN. Elle a déclaré que Weinstein n’avait pas bénéficié d’un procès équitable.

«Ce nombre (de 23 ans) parlait de la pression exercée par les mouvements du public», a-t-elle déclaré en mars. «Ce nombre ne correspondait pas aux preuves issues du procès», a-t-elle déclaré.