L’avocat de Britney Spears démissionne d’une affaire de tutelle

L’avocat de Britney Spears a déposé une requête pour démissionner de son rôle de conseil, près de deux semaines après que la chanteuse pop a témoigné qu’elle voulait choisir son propre avocat dans sa tutelle.

Samuel D. Ingham III, qui a été nommé dans l’affaire Spears en 2008, a déclaré mardi à la Cour supérieure du comté de Los Angeles qu’il démissionnerait dès qu’un nouveau conseil serait choisi pour le chanteur. Dans son témoignage du 23 juin, Spears a déclaré à la juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny, qu’elle souhaitait avoir le droit de choisir son propre avocat.

Spears a déclaré qu’Ingham lui avait déconseillé de parler de ses sentiments concernant la tutelle de 13 ans, qu’elle a décrite comme abusive et isolante. Elle a également témoigné qu’elle ne savait pas qu’elle était autorisée à demander au tribunal de mettre fin à la tutelle.

«Je sais que j’ai grandi avec une relation personnelle avec Sam, mon avocat. Je lui parle maintenant trois fois par semaine », a déclaré Spears le 23 juin. « Nous avons en quelque sorte construit une relation, mais je n’ai pas vraiment eu l’occasion – par moi-même – de choisir moi-même le mien. avocat par moi-même. Et j’aimerais pouvoir le faire. »

Ingham est la troisième démission de l’équipe de Spears la semaine dernière. Son manager de longue date, Larry Rudolph, a envoyé une lettre aux co-conservateurs de Spears, son père, James « Jamie » Spears, et Jodi Montgomery annonçant son départ de son équipe.

La lettre, rapportée pour la première fois par Deadline lundi et confirmée plus tard par NBC News, indiquait que Rudolph n’avait pas communiqué avec la chanteuse depuis plus de deux ans et demi, lorsqu’elle lui a annoncé qu’elle prévoyait de prendre une pause de travail indéfinie.

« Je pense qu’il est dans l’intérêt de Britney que je démissionne de son équipe car mes services professionnels ne sont plus nécessaires », ajoute la lettre de Rudolph.

Bessemer Trust, le groupe financier et de gestion de patrimoine nommé co-conservateur dans l’affaire Spears, a également déposé une requête auprès du tribunal demandant sa démission. La requête, déposée jeudi, citait le témoignage dans lequel Spears avait déclaré qu’elle souhaitait à nouveau contrôler sa propre vie comme raison de son départ.

Bessemer a déclaré qu’il était entré dans la tutelle parce qu’il « s’appuyait sur les représentations des parties selon lesquelles la tutelle en cours était volontaire ». Mais maintenant, Bessemer est conscient que Britney Spears « s’oppose au maintien de son mandat de conservateur et souhaite mettre fin à ce mandat » et l’entreprise respecte ses souhaits, selon le dossier.

Spears a entamé le processus de retrait de son père de sa tutelle l’année dernière, quand Ingham a déclaré que la chanteuse avait peur de son père et refuserait de se produire s’il contrôlait sa tutelle. Le tribunal a rejeté la demande de Spears, mais a plutôt désigné Bessemer Trust en tant que co-conservateur.

Montgomery a été nommé conservateur temporaire de la personne de Spears en septembre 2019.

Jamie Spears a nié à plusieurs reprises toute allégation d’abus. Il a également déposé une demande auprès du tribunal la semaine dernière pour demander une enquête sur les allégations de mauvais traitements de sa fille, affirmant que Montgomery était le seul conservateur à superviser les décisions relatives à la vie personnelle de la chanteuse et au traitement médical depuis sa nomination.

Dans un communiqué, l’avocat de Montgomery a déclaré que son client « a été un défenseur infatigable de Britney et de son bien-être », ajoutant que si Spears veut qu’un problème soit porté devant le tribunal, Montgomery « est et a toujours été prêt, disposé, et capable de le faire. »

Lauriann Wright, l’avocate de Montgomery, a également déclaré mardi dans un communiqué que sa cliente n’avait pas l’intention de se retirer de son rôle de conservatrice de la personne.

« Elle reste déterminée à soutenir fermement Mme Spears de toutes les manières possibles dans le cadre de ses fonctions de conservatrice de la personne », a déclaré Wright. « Mme Spears aussi récemment qu’hier a demandé à Mme Montgomery de continuer à servir. Mme Montgomery continuera à servir en tant que restauratrice aussi longtemps que Mme Spears et la Cour le souhaiteront. »

Des questions ont été soulevées par les fans concernant la tutelle de la chanteuse, culminant dans le mouvement #FreeBritney qui a attiré l’attention nationale en 2019. Les fans craignent que ce qui était censé être un arrangement de tutelle temporaire pour Spears après sa rupture en 2007 ait été prolongé pour le profit des autres, comme son père.

Dans la tutelle de Spears, qui dans certains États est appelée tutelle, elle paie le salaire de ses conservateurs et de tous les avocats impliqués.

Deux documentaires ont été publiés cette année examinant la vie de Spears et les circonstances de son cas – « Framing Britney Spears » du New York Times et « The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship » de la BBC. Les deux projets scrutent l’ascension de la chanteuse vers la gloire, l’attention médiatique entourant sa vie personnelle et sa bataille actuelle pour la conservation, mais sans la participation de Spears.

Elle a fait peu de commentaires publics sur ses opinions personnelles sur sa tutelle jusqu’à son témoignage du 23 juin, où Spears a déclaré qu’elle voulait mettre fin à l’arrangement sans autres évaluations.

«Je crois vraiment que cette tutelle est abusive et que nous pouvons rester assis ici toute la journée et dire oh, les tutelles sont là pour aider les gens. Mais madame, il y a un millier de tutelles qui sont également abusives », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas l’impression de pouvoir vivre une vie bien remplie que je ne possède pas. »