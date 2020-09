Laveuse-sécheuse: y a-t-il des inconvénients par rapport aux appareils individuels?

Les laveuses-sécheuses sont pratiques, les appareils combinés économisent de l’espace et du travail – après tout, vous n’avez plus besoin de soulever du linge lourd et humide d’un appareil à l’autre. Mais: les laveuses-sécheuses présentent-elles également des inconvénients, en particulier par rapport aux appareils individuels?

Les laveuses-sécheuses doivent lutter contre les préjugés: les appareils combinés doivent présenter des inconvénients par rapport aux appareils individuels en termes de consommation d’énergie et d’eau et le linge ne doit pas être aussi sec que vous le souhaiteriez. Est-ce exact?

Les laveuses-sécheuses et leur consommation électrique

Les appareils combinés tels que le Mi Smart Combo Wash Dryer Pro de Xiaomi économisent beaucoup d’espace, mais nécessitent également plus d’énergie que les appareils individuels.

On ne peut nier que les laveuses-sécheuses nécessitent plus d’électricité que les appareils individuels. La classe d’efficacité énergétique la plus élevée que les laveuses-sécheuses atteignent est A. Les appareils individuels, par contre, atteignent A +++. Cela ne semble être qu’une différence mineure, mais en fait, un appareil avec A +++ peut consommer jusqu’à 68% moins d’électricité qu’un appareil avec A.

La raison en est que les sèche-linge modernes de classe A +++ utilisent un circuit de pompe à chaleur efficace. Le circuit d’air et le circuit de refroidissement fonctionnent ensemble. L’air est chauffé pour sécher, puis refroidi avec un réfrigérant et réutilisé. Le sécheur à condensation, quant à lui, refroidit l’air chaud du sécheur, récupère l’eau condensée dans un récipient et libère l’air restant dans la pièce. Ensuite, il aspire à nouveau l’air de l’extérieur et le cycle recommence. Pour ce faire, il a besoin de plus d’électricité que les appareils équipés d’une pompe à chaleur.

Cependant, vous avez besoin de deux appareils si le lave-linge et le sèche-linge doivent être séparés. Et les deux utilisent l’électricité indépendamment l’un de l’autre. Cela compense la différence avec la consommation d’une laveuse-sécheuse. Et: les sèche-linge à pompe à chaleur sont chers, l’achat ne vaut que pour les «sèche-linge fréquents» après plusieurs années. Un appareil combiné peut même être moins cher pour vous personnellement si vous ne séchez qu’occasionnellement.

Les laveuses-sécheuses et leur consommation d’eau

Les laveuses-sécheuses utilisent principalement la technologie des sécheurs à condensation. Ils sèchent le linge à l’aide d’air chaud et refroidissent rapidement cet air dans le compresseur. L’eau est souvent utilisée comme réfrigérant. Cela signifie que le lave-linge séchant n’a pas seulement besoin d’eau pour le lavage, mais aussi pour le séchage. Cela signifie que la consommation d’eau est plus élevée qu’avec des appareils individuels. Cependant, il existe quelques appareils qui utilisent la technologie du sèche-linge à pompe à chaleur – un examen plus approfondi des détails techniques vous aidera à trouver un modèle à économie d’eau.

Tout est lavé, tout n’est pas séché?

Si vous lavez beaucoup de linge à la fois, vous devez en retirer une partie du tambour pour la fonction de séchage.

Ce que tous les lave-linge séchant ont en commun: ils peuvent laver plus de linge qu’ils n’en sèchent. Cela est dû au fait que le linge est mouillé pendant le processus de lavage et perd ainsi du volume. Lors du séchage, par contre, les tissus reprennent du volume – si vous voulez un résultat parfaitement sec, vous devrez peut-être retirer une certaine partie du linge de l’appareil. Ou ne lavez que le volume maximal de séchage spécifié par le fabricant.

Particulièrement adapté aux petits appartements: les lave-linge séchants économisent de l’espace

Bien que les laveuses-sécheuses utilisent légèrement plus d’électricité et d’eau que les appareils autonomes, les appareils sont extrêmement pratiques. Un lave-linge séchant est extrêmement pratique, surtout si vous habitez dans un petit appartement et que vous n’avez pas la possibilité de sécher votre linge sur le balcon, le grenier ou au sous-sol.

Conclusion