L’avertissement de Zendaya à propos de la première d’Euphoria

L’actrice a profité de ses réseaux sociaux pour laisser un message sur Euphoria, la série à succès à laquelle elle participe. L’information!

© IMDbZendaya

Euphorie est la série à succès de Hbo qui offre un regard fort sur une réalité que bien des fois on essaie de rendre invisible. La relation des jeunes avec des problèmes tels que la toxicomanie, le sexe et la violence sont le thème central de ce programme qui suit les alternatives dans la vie du toxicomane en rétablissement. Rue et le nouveau venu en ville Jules.

Le deuxième lot d’épisodes de Euphorie montrera une rechute de Rue (Zendaya) dans des comportements autodestructeurs comme la toxicomanie et la façon dont cela affecte non seulement elle, mais aussi les gens qui l’entourent. La vérité est que tout le public n’est pas préparé à ce genre de contenu et la protagoniste le remarque sur ses réseaux sociaux.

Zendaya met en garde contre l’euphorie

« Je sais que je l’ai déjà dit, mais je tiens à vous rappeler qu’Euphoria s’adresse à un public adulte. Cette saison, encore plus que la précédente, est très émouvante et aborde des sujets qui peuvent déclencher des réactions et être difficiles à voir. Veuillez ne le regarder que si vous vous sentez à l’aise. Prenez soin de vous et sachez que vous êtes quand même aimé et je peux sentir votre soutien. Tout mon amour, Daya « , posté Zendaya Sur Instagram.

Cette performance a donné à l’actrice une reconnaissance professionnelle avec une performance convaincante qui montre une jeune femme vulnérable face à sa dépendance. La composition du personnage peut se refléter dans une partie du public qui vit une situation similaire, d’où l’inquiétude de l’interprète vis-à-vis des jeunes qui regardent le spectacle.

Actuellement Zendaya passe un bon moment dans sa carrière avec le blockbuster Spider-Man : Pas de chemin à la maison battre toutes sortes de records au box-office au milieu de la pandémie et maintenant la première de la deuxième saison de Euphorie. On peut aussi ajouter un autre fait important : l’heureux couple qui se forme avec Tom Holland, co-vedette dans le film merveille.

