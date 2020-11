Laverne Cox «  espère  » que Joe Biden tiendra ses promesses sur l’égalité des trans

Laverne Cox veut que Joe Biden confirme ses paroles et sa prestation sur les politiques. (Greg Doherty / Getty Images)

Laverne Cox a déclaré qu’elle «espérait» que Joe Biden tiendrait ses promesses d’améliorer la vie des personnes trans.

L’actrice et militante des droits des transgenres a répondu après que Biden soit devenu le premier président élu de l’histoire des États-Unis à mentionner les personnes transgenres dans son discours d’acceptation.

Célébrant sa victoire électorale plus tôt ce mois-ci, Biden avait déclaré: «Je suis fier de la campagne que nous avons construite. Je suis fier de la coalition que nous avons formée, la coalition la plus large et la plus diversifiée de l’histoire. Démocrates, républicains, indépendants, progressistes, modérés, conservateurs, jeunes, vieux, urbains, suburbains, ruraux, gays, hétérosexuels, transgenres, blancs, latino, asiatiques, amérindiens. «

Joe Biden doit étayer ses propos en proposant des politiques, dit Laverne Cox.

Parler à Le Hollywood Reporter, Laverne Cox a déclaré qu’elle «avait bon espoir» que Biden sera une force de changement sur les questions trans, ayant déjà promis d’annuler l’interdiction de l’administration Trump sur les personnes trans dans l’armée et de décoller un flux de politiques anti-trans.

Cox a déclaré: «C’est excitant d’entendre le mot transgenre prononcé, mais pour moi, la question devient de savoir ce que nous allons faire pour le soutenir avec la politique.

«Quand il s’agit de politique, je suis intersectionnel. Je fais partie de la communauté trans. Je suis une personne de couleur. Je suis une femme qui s’intéresse à la justice économique pour les pauvres et la classe ouvrière.

«Je suis aussi quelqu’un qui souhaite que tout le monde ait accès aux soins de santé. Donc, j’espère et je suis ravi que la nouvelle administration se soit engagée envers la communauté LGBTQ +, mais j’espère également qu’il y aura des politiques pour soutenir tous ceux qui sont marginalisés dans ce pays.

Biden a publié une vaste plate-forme politique sur les droits des LGBT + avant les élections en faisant une série d’engagements progressistes, mais les militants craignent que sa capacité à faire adopter des réformes ne soit entravée sans le contrôle du Sénat.

Les progrès des droits des LGBT + pourraient dépendre d’élections clés en Géorgie.

Le pouvoir dans la chambre dépendra d’une double élection en Géorgie en janvier, le meilleur des cas pour Biden entraînant une division 50-50 dans la chambre qui nécessiterait des mesures pour attirer le soutien de chaque sénateur démocrate. Si les républicains remportaient les sièges de Géorgie, ils conserveraient le contrôle de la chambre et pourraient continuer à bloquer efficacement les projets de loi sur l’égalité des droits, limitant la capacité de Biden à changer l’action exécutive et rendant une grande partie de son plan d’action LGBT + inapplicable.

Cox a également noté l’héritage de l’administration Obama.

Elle a déclaré: «Quand je pense aux présidents, en particulier, qui ont prononcé le mot transgenre, je pense que c’est Barack Obama qui est devenu le premier président en exercice à le faire. C’était vraiment un gros problème.

«De toute évidence, l’administration Obama avait également mis en place des politiques spécifiques pour nous protéger. J’ai des frissons chaque fois que je pense à Loretta Lynch, la procureure générale d’Obama, qui, en 2016, après le projet de loi anti-trans pour les toilettes de Caroline du Nord, a donné une conférence de presse et annoncé que l’administration Obama poursuivrait l’État de Caroline du Nord pour sa loi discriminatoire. .

«Elle a dit en gros: ‘Nous vous voyons, nous vous entendons et nous ferons tout notre possible pour vous protéger.’ C’était juste un moment tellement monumental.