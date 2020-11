Laverne Cox détaille l’attaque transphobe au Griffin Park de Los Angeles

Laverne Cox dit qu’elle a été attaquée à Griffin Park, récemment.

Laverne Cox a détaillé un incident transphobe effrayant sur IGTV lors d’un récent voyage à Griffin Park à Los Angeles. Cox a appelé le 911 après qu’un inconnu ait attaqué son amie. « L’ami avec qui je suis regarde sa montre et lui dit l’heure, puis le gars qui a demandé l’heure dit à mon ami, ‘Guy ou fille?' », A-t-elle dit dans la vidéo. « Mon ami dit, ‘Va te faire foutre.' » « Ce mec cherchait des ennuis … parce que j’étais une personne trans en public », a-t-elle poursuivi. « C’est tout ce que j’ai ressenti. Cela ne me choque pas – évidemment, c’est ma vie. J’ai beaucoup traité de ça, mais ça ne manque jamais d’être choquant, je suppose … j’ai été trans mon Toute ma vie, j’ai été harcelé et victime d’intimidation toute ma vie. Rien de tout cela n’est nouveau, mais c’est toujours un peu comme … pourquoi as-tu besoin d’être agressif? « La Human Rights Campaign rapporte qu’au moins 39 personnes trans et non-conformistes de genre ont été tuées cette année. Pour plus d’informations sur les mesures à prendre pour mettre fin à cette violence, consultez leur rapport ici. « Peu importe qui vous êtes. Vous pouvez être, comme Laverne Cox, quoi que cela signifie, » continua-t-elle. « Si vous êtes trans, vous allez vivre des choses comme ça. » [Via]