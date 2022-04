Laver le linge : 5 conseils pour la température et la propreté

Plus l’eau est chaude, plus les vêtements sont propres ? Si vous souhaitez laver le linge efficacement, vous ne devez pas nécessairement respecter cette règle empirique, car cela entraîne des coûts énergétiques élevés. Ces cinq conseils vous indiquent quand laver à très haute température et comment nettoyer votre linge même à basse température.

Faire la lessive n’est vraiment pas sorcier – on pourrait le penser. Mais beaucoup ne se sentent pas en sécurité, recourent rapidement à des produits chimiques supplémentaires et se lavent aussi chaud que possible. Cela soulève la question suivante : le linge n’est-il vraiment propre et sans germes qu’à haute température ? La réponse simple : non. Vous pouvez découvrir ici quand il est vraiment nécessaire de laver à chaud et dans quelles circonstances des températures d’eau basses sont suffisantes.

Chaud ou froid?



Même à 30 ou 40 degrés, le linge est beau et propre.



Image : © Pixabay/jackmac34 2022



Dans les ménages privés avec des résidents en bonne santé, laver les vêtements à 90 degrés est en fait totalement inutile grâce aux détergents modernes, car les gels et les poudres d’aujourd’hui réduisent suffisamment les germes même à basse température. En général, le linge normalement sale doit donc être lavé à 30 ou 40 degrés. Exception : S’il y a un virus contagieux dans votre famille, la literie et les vêtements de la personne malade doivent être lavés séparément à 60 degrés pour tuer toutes les bactéries et tous les virus. Il en va de même pour les personnes allergiques et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Faire tremper et prétraiter les taches



Afin de pouvoir laver complètement les taches tenaces telles que les taches de vin ou de peinture du linge, elles doivent toujours être prétraitées.



Image : © Pixabay/the3cats 2017



Afin de pouvoir laver les salissures tenaces à basse température, vous devez laisser les vêtements avec des taches tenaces tremper dans l’eau pendant un certain temps avant de les laver, puis les prétraiter avec un détachant. Après cela, même les taches les plus tenaces s’adoucissent généralement avec un cycle de lavage à 40 degrés.

Utiliser le mode éco



Avec le mode Eco, le linge n’est pas seulement propre, il ménage également le portefeuille.



Image : © Pixabay/jill111 2017



Afin d’obtenir un résultat de lavage optimal à 60 degrés tout en économisant de l’énergie, le programme Eco doit être utilisé si possible. Le réglage éco à 60 degrés atteint généralement les performances de lavage d’un lavage à 60 degrés sans jamais chauffer l’eau à 60 degrés. Bien que ce processus prenne plus de temps, il utilise également beaucoup moins d’énergie, donc il entraîne moins de coûts et nettoie tout aussi bien qu’un cycle de lavage à chaud. Conclusion : Si le temps le permet, mieux vaut laver en mode éco.

ça dépend de la lessive



La lessive en poudre débarrasse le linge de plus de germes que la lessive liquide.



Image : © Pixabay/habelfrank 2017



Particulièrement important à basse température de lavage : le détergent. Si vous lavez à 30 ou 40 degrés, vous devez toujours utiliser une lessive en poudre. Ceux-ci contiennent de l’eau de Javel, qui s’attaque efficacement aux germes. Bon à savoir : vous pouvez facilement vous passer de détergents hygiéniques supplémentaires lorsque vous utilisez un détergent puissant. L’utilisation excessive de ces produits chimiques peut en fait faire plus de mal que de bien. Par exemple, l’utilisation à long terme d’un rinçage hygiénique peut provoquer des irritations cutanées et des allergies.

Il vaut également la peine de jeter un coup d’œil à l’emballage du détergent. Les fabricants y spécifient généralement des spécifications de dosage précises, que vous devez utiliser comme guide. Si la machine est pleine de vêtements, il est également conseillé d’utiliser plus de détergent. Cependant, par respect pour l’environnement, il ne faut pas trop en remplir inutilement.

Nettoyez régulièrement la machine à laver



Le tambour de la machine à laver doit être nettoyé régulièrement.



Image : © Pixabay/Pexels 2017



Cependant, vous devez laver votre linge au moins une fois par mois à 60 degrés en mode normal avec une poudre détergente à usage intensif afin qu’aucun biofilm ne se forme dans la machine à laver, ce qui provoque des odeurs désagréables à long terme. L’Agence fédérale de l’environnement le recommande afin de maintenir la puissance de lavage de la machine. Si vous ne voulez pas que des cultures de germes se développent dans votre lave-linge, vous devez également nettoyer le tambour et les joints en caoutchouc sur le bord avec un chiffon après chaque lavage. Si vous laissez ensuite la porte ouverte pour que l’humidité résiduelle puisse s’échapper, vous avez tout fait correctement.